Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat arasında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma kol sponsorluğu anlaşması imzalandı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Metin Ülgen ile futbolcular katıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kadın futbolunda ilke imza attıklarını belirten Dursun Özbek, "Kadın futbolundaki başarımızın devamı için Spoint İnşaat bize destek veriyor. Kendileri, altyapı tesislerimizin mimari çizimlerine katkıda bulundu ve oradaki inşaat faaliyetlerimize destek vereceklerini de söyledi. Galatasaray, sadece erkek futbolda değil diğer branşlarda da en iyisini yapıp ülkemizi yurt dışında da temsil edecektir. Bu birlikteliğin bizim hedefimiz olan büyük kupalara ulaştıracağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Pazar günü Adana Demir spor ile oynanan maçın futbol manasında değerlendirilemeyeceğini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekebilir. Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım. Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, futbolun nasıl oynandığının dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provokatif hareketler ve konunun başka mecralara taşınması, Galatasaray camiasını üzmektedir. Futbolun bu seviyeye gelmesi ve böyle anılması marka değerine zarar verdiği gibi futbol dünyası içinde negatif algılara sebep olmaktadır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Bu tavırlar, Türk futboluna hizmet etmiyor. Bunlar Türk futbolunun geleceğini karatıyor. Futbol sevdalısı Türk toplumunun başka mecralara itecek yorumlar, futbolumuza fayda getirmiyor. Toplumun huzura ihtiyacı var. Bu tip hareketlerden sakınılması lazım. Artık bambaşka bir seviyeye geldik. Adana Demir spor maçından sonra Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon geziyor. Bambaşka yorumlarla ve suçlamalarla Galatasaray'ı provoke etmek için söylemelerde bulundular. Geçmişte de bu yapıldı. Bu durum bizi kutuplaştırıyor. Burada futbol çok seviliyor. Böyle bir toplumun sinir uçlarıyla oynamak istediğinizde futbolun içine bu kirli söylemleri getirmek yeterlidir. Türkiye'de huzura ihtiyacımız olduğu dönemde bu tür söylemlerden kaçınmalıyız. Onun için tüm paydaşlara sesleniyorum. Artık yeter. Futbolun keyif vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Artık bu tutumdan vazgeçelim. Bunun bir faydası olmadığı görüldü. Benzer süreçlerden geçtik. Yine sahada başarıyı yakalayan takım şampiyon oldu. Artık futbola ait değerlerin, futbol içinde değerlendirilmesi lazım. Başka olayları futbolun içine sokmanın hiçbir faydası yok. Bu söylemleri devam ettirenler, provokasyona çanak tutanları değerlendirmek lazım. Burada yüce Türk adaletine görev düşüyor. Bunların bir maksadı olduğunu, bunların bir proje olduğunu daha önceki konuşmalarımda söyledim. Burada olayı aydınlatacak, söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya çıkaracak kurum Türk adaletidir. Geçmişten gelen tespitimizle konuyu böyle değerlendirdik. Dün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Türk futbolunun bu tip söylemlere tahammülü kalmamıştır. Konunun Türk adaleti tarafından araştırılması lazım. Galatasaray, bu ülkenin değeridir ve bunun bilincindedir. Provokasyona yönelik hareketlerin hiçbirinde Galatasaray olmayacaktır. Bizim amacımız, Türk futboluna hizmet etmektir."

Galatasaray olarak Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan bir an önce çıkmak istediklerini dile getiren Özbek, "Bu anlaşmadan çıkmak için farklı planlarımız vardı. Sermaye artışını yaptık. Buradan gelen paranın bir kısmını bu borcu ödemek için kullandık. Bugün itibariyle 2 milyar 700 milyon lira çerçevesinde olan yapılandırmamızla ilgili borcumuzun yaklaşık 1,5 milyar liralık kısmını ödedik. 1 milyar 200 milyon lira çerçevesinde konsorsiyuma borcumuz kaldı. Bunu da kısa sürede kapatmayı amaçlıyoruz. İhale komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede Kemerburgaz'a taşıyacağız. Altyapı tesislerimiz için 2. fazı başlattık. Emlak geliştirme projelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

"Yabancı hakemin futbola katkı verebilecek birisi olması lazım"

Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulübün Galatasaray olduğunu vurgulayan Özbek, "O zaman fazla destek görmedik. Bu ihtiyaç sonradan ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi vardı. Bu, planlı bir şekilde yapılınca başarılı oluyor. Pazar günkü maçta da bunu yaşadık. Liyakatli kişilerin gelmesini sağlamak lazım. Bugün gelinen noktada hazırlıklı olunmadığı, gerekeli çalışmaların yapılmadığı görülmüştür. Yabancı hakemin futbola katkı verebilecek birisi olması lazım. Başarılı ve liyakatli hakemlerin gelmesi lazım. Federasyonun bu konuya daha fazla eğilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Sancak'ı Adana Demir spor'un başkanı olarak tanıdığını dile getiren Özbek, "Okan hocaya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan hoca bu ülkenin bir değeri. Galatasaray'da yetişmiş çok değerli bir futbolcu ve futbol adamı. Bu kişi hakkında gerçek dışı söylemlerde bulunurken çok dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu 'Bana öyle bir şey söylemedi' derken Murat Sancak'ın bu açıklamasını üzüntüyle izledim. Bu tip söylemlerle Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Okan hocaya herkesin sahip çıkması lazım. Kendisi ülkesini seven bir futbol adamı. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"İnşallah play-off'u geçip finale kadar gitmeyi amaçlıyoruz"

Galatasaray'ın Avrupa hedefinin belli olduğunu ifade eden Özbek, "İnşallah play-off'u geçip finale kadar gitmeyi amaçlıyoruz. Bunun için eksik olan noktalarımızı tamamladık. Ben futbolcularıma, teknik ekibime ve taraftarıma güveniyorum. Bu dönemde de başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Galatasaray'da Sportif AŞ'de değişikliğe gitmeyi düşünmediklerini anlatan Özbek, "Galatasaray, çok büyük bir camia. Hedeflerimiz de büyük. Faaliyetlerimiz de bu yüzden yoğun. Sportif AŞ'de üç başkan vekili tespit ederken hepsinin görevini belirledik. Ortak akılın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yönetim kurulundaki herkesin ayrı ayrı görevi var. Bu suretle de başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Takıma en iyi hizmeti verecek futbolcuları transfer ettiklerini vurgulayan Özbek, "Başarı için eksiklerimizi gidermek zorundaydık. Önümüzdeki maçlar için daha güçlü bir Galatasaray var. Önümüzdeki maçlar için oyunculara başarılar diliyoruz. Teknik ekipten gelen istekleri karşıladık. İnşallah mayısta 25. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Aynı desteğin devamını istiyorum. Destekleri takım için önemli. Galatasaray'ın kenetlenmiş halinin rakiplerimizi korkuttuğun düşünüyorum. Saha dışına çıkan konuların sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ünal Memiç ise anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek "Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, bir kültür ve ilham kaynağıdır. Kadın futbolunun gelişimi, sadece sporun değil, toplumsal ilerlemenin de göstergesidir. Biz de kadın sporcularının mücadelesini desteklemeyi bir sorumluluk olarak görmekteyiz." dedi.