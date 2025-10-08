Galatasaray Kulübü Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

GALATASARAY Spor Kulübü Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı başlamadan önce, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan için canını feda etmiş olan kahraman şehitler, kulüp kurucuları, 1 numaralı üye Ali Sami Yen ve arkadaşları ile yakın zamanda yaşamını yitirmiş olan üyeler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Faaliyet Raporu ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu hazirun karşısında sunum yaptı. Bağımsız Denetim Kurulu Raporu hakkında Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu sunumuyla tespit ver görüşlerini aktardı. Daha sonra yapılan konuşmaların ardından ise Başkan Dursun Özbek kürsüye geldi.

Başkan Dursun Özbek'in kürsü konuşması şu şekilde:

"Sayın Divan Başkanım ve kıymetli heyeti, değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler; hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün Ekim ayı divan toplantımızda bir aradayız. Ekim ayı, Galatasaraylılar için önemli ve değerli bir aydır. Kulübümüz, bundan 120 yıl önce 1 Ekim'de Galatasaray Lisesi'nin bir sınıfında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kuruldu. Nice 100 yıllara ve nice başarılara diyorum. Bu vesileyle, başta kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Değerli üyelerimiz, futbol takımımız Ekim ayına mutlu ve gururlu bir şekilde girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyetin, bizi Avrupa'da hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum. Bu galibiyette imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizlerden, onları daha da büyük başarılara taşımak için güçlü bir alkış rica ediyorum. Her zaman yanlarındayız; birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Biraz da kulübümüzdeki güncel gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sportif başarılarımızın yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için yürüttüğümüz projelerimiz var. Bu projeler aralıksız devam etmekte. Kısa notlar halinde sizlere hangi aşamada olduğumuzu aktarmak istiyorum. Özellikle çok önemsediğim ve sizlerin de önemli bulduğunu düşündüğüm, stadımızın yanındaki Aslantepe Vadisi'ndeki projemiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi orada basketbol ve voleybol gibi salon sporlarına hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Bu projeyi tamamladık ve onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilettik. Projenin onaylanması için bekleme sürecindeyiz. Bildiğiniz gibi imar planı yapılmıştı. Bu plana bağlı olarak bazı terklerin belediye adına yapılması gerekiyordu. Gerekli evrakları hazırlayarak Sarıyer Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Dün Sayın Sarıyer Belediye Başkanı'yla görüştüm. Bugün veya yarın encümenden onay çıkmasını bekliyoruz. Onaylanması halinde projemizin önünde herhangi bir engel kalmayacak. Başkan da bu konuda son derece olumlu konuştu. Onay çıktıktan sonra ruhsat aşamasına geçilecek ve hemen inşaata başlayacağız. Kemerburgaz'la ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi A Takımı yerleşkemizi Kemerburgaz'da yaptık ve uzun zamandır bize hizmet veriyor. Son derece güzel bir tesis oldu. Eyüp Belediyesi'ne iskan belgesi almak için başvurduk, harcını da yatırdık. SGK'dan bir evrak bekleniyor, bugün veya yarın iskan belgemizi de almış olacağız. Bunlar önemli detaylar. Geçmişte yapılan yatırımlarda yasal prosedürlerin tamamlanmadan ilerlenmesi, sonradan sıkıntılar doğurabiliyordu. Bu yüzden biz, yaptığımız her yatırımın yasal sürecini eksiksiz tamamlamaya özen gösteriyoruz. Aynı şekilde Ada ile ilgili de durumumuz benzer. Yatırımımızın büyük kısmı tamamlandı; sadece havuzla ilgili küçük bir çalışma yapılacak. Bildiğiniz gibi sezon içinde havuzun kullanımına engel olmamak için çalışmaları durdurmuştuk. Şimdi sezon bittiği için bu bölümü de tamamlayacağız. Ardından iskan belgesini alarak tüm yasal zorunlulukları yerine getirmiş olacağız. Florya arazimizle ilgili gelişmeler de önemli. İnşaat ruhsatının alınması için ihaleyi kazanan Nivak firmasıyla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Firma, projeye büyük önem veriyor ve uluslararası bir mimari yarışma açtı. Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda seçkin mimarlık firması davet edildi. Dün bu yarışmayla ilgili bir toplantıya katıldım. Gerçekten Galatasaray'a yakışır bir proje olacak. Yarışma sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Mecidiyeköy'deki inşaatımız devam ediyor. Ufak tefek aksaklıklar yaşansa da Nisan ayına kadar tamamlanmasını öngörüyoruz. Satışa çıkarmadığımız bazı dairelerimiz var; bunlarla ilgili detaylı bilgiyi genel kurulda sizlerle paylaşacağım. üyükçekmece'de de 120 dönümlük bir arazimiz bulunuyor. Bu tür gayrimenkullerin kulübümüze kazandırılması çok değerli. Kim katkıda bulunduysa hepsine teşekkür borçluyuz. Ancak sadece araziyi kazanmak yetmez; onu amacına uygun şekilde geliştirmek gerekir. Göreve geldiğimizden beri bu konuda ciddi bir çalışma yürüttük. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün'le görüşerek altyapı tesisleri, soyunma odaları ve konaklama alanlarını planladık. Planlar belediyeden geçti, şimdi Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda. Meclis onayını da yakından takip ediyoruz. Kalamış Tesisleriyle ilgili olarak da bilgi vermek istiyorum. Göreve geldiğimizden beri "tesisleşme" konusuna büyük önem veriyoruz. Zamanla yapılar eskir; onları yenilemek ve güncel hale getirmek gerekir. Sporcularımızın ve üyelerimizin daha konforlu bir ortamda bulunması bizim için çok önemli. Bu nedenle yönetim kurulu üyemiz Sedat Artukoğlu'nu Kalamış Tesisleri'ndeki tadilat süreciyle görevlendirdim. Oradaki mevcut sözleşme ekim sonunda bitiyor. Bu süreçte yeni bir ihale yapılacak ve aynı zamanda tesislerde planladığımız yenilikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Son olarak, önümüzdeki cuma günü açılışını yapacağımız çok anlamlı bir projemizden bahsetmek istiyorum. Stadımızın önünde, TEM otoyoluna bakan noktada bir Atatürk heykeli yaptırdık. Şu anda kaidesi tamamlanıyor. Açılış cuma günü yapılacak. Heykelin kompozisyonunda ortada Atatürk, bir yanında Ali Sami Yen, diğer yanında Tevfik Fikret bulunuyor. Hepinizi bu anlamlı törene davet ediyorum. 25 Eylül'de kadın ve erkek basketbol, kadın ve erkek voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımızın forma lansmanını Ada'da gerçekleştirdik. Gerçekten Ada, her geçen gün daha güzel bir hale geliyor. Bu sezon tüm amatör şubelerimiz yüksek hedefler koydu. Tüm sporcularımızın bu hedeflere ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğine ve bizi gururlandıracağına inanıyorum. Bu vesileyle, amatör şubelerimize destek veren tüm sponsorlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Galatasaraylılar, tüm branşlarımızda rekabetin en üst seviyeye çıktığı bir dönemdeyiz. Bu zorlu süreçte de birlik, beraberlik ve sevgi iklimi içinde kalarak Galatasaray'ımızı hedeflediğimiz başarılara ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza verdikleri destek için en içten teşekkürlerimi sunuyor, hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum."