Galatasaray-Kopenhag
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RAMS ParkHakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı,...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson