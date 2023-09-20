Galatasaray-Kopenhag

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RAMS ParkHakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı,...