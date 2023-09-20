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Galatasaray-Kopenhag

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RAMS ParkHakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı,...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson

Kaynak: AA / Spor

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