Galatasaray-Kayserispor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle yaşadıkları kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Park'ta Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Buruk, "Sadece skor olarak değil oyun olarak da bizim için güzel bir akşam oldu. Uzun zamandır oynadığımız en iyi oyunlardan biriydi. Golleri erken bulduk. İlk yarı 2-0'lık skorla içeri girdik. İkinci yarıda aynı oyunu devam ettirdik. Çok fazla pozisyona girdik. Rakibimize 3-0'a kadar çok fazla pozisyon da vermedik. Geçişleri doğru bir şekilde engelledik. Özellikle Kayserispor'un öndeki hızlı oyuncuları geçiş hücumunda etkili kullandığını maçtan önce de söylemiştik. Takım ve bireysel olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.

Alternatifli bir kadroya ulaştıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Kadro olarak tabii ki eksiklerimiz vardı ama o eksikleri kapatacak yeni oyuncularımız da vardı. Kadromuzun genişlemesi, büyümesi, seçeneklerimizin artması, her oyuncunun yerine bir oyuncu koyabilme şansı oluştukça, geçirdiğimiz kötü ve eksik günler geride bıraktık. Ajax maçından sonra kötü ve eksik günler geçirdik. Şanssızlık, her şey üst üste gelince kadro olarak eksilmiştik. Şu anda iyi yoldayız. Süper Lig'de öndeyiz, Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz, Türkiye Kupası'nda lideriz. Her şeyin bizim için olumlu gittiği yerde performansımızı yukarı çıkartacağız. Taraftarımız bu soğuk havada gelip bizi destekledi. Bu stadı doldurmaları bizim için çok önemli. Onlarla enerjimizi yukarı çektik. Hedeflerimiz devam ediyoruz. Taraftarımızla güzel günleri yaşama umuduyla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Bize katkı sağlayacak bir oyuncu daha almak için görüşmelerimiz sürüyor"

Okan Buruk, orta saha için transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yönetimle arasında bir fikir ayrılığı olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetimle aramda herhangi bir ihtilaf yok. Her zaman olduğu gibi başkanımız, yönetim kurulumuz, transfer komitemizle birlikte hareket ediyoruz. Noa Lang ve Asprilla'ya para harcadık, bedavaya almadık. Kiralama bedelleri, maaşları var. Sene sonunda da satın alma opsiyonumuz var. İkisinin de bugünkü performansları gayet iyiydi. Bize katkı sağlayacak bir oyuncu daha almak için görüşmelerimiz sürüyor. Ancak devre arası transferi zor oluyor. Her istediğiniz oyuncuyu Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Türkiye, 5 büyük ligden sonra gelen bir pazar. Elit bir genci buraya gelmesi için ikna etmek zor oluyor. Genelde bu oyuncular önce Premier Lig'i, sonra da farklı opsiyonları bekliyor. Her oyuncuyu almak kolay olmuyor. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teknik adam olarak en iyisini almak istiyorum. Benim zaten çok iyi oyuncularım var. Onların seviyesinde bir oyuncu almak istiyorum. Arada bir oyuncuda vereceği katkı açısından hata yapma ihtimaliniz oluyor. Gerçekten emin olduğumuz, istediğimiz oyuncuları almakta zorlanıyoruz. Transferin sonuna doğru yaklaştık ama büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kimse, ' Galatasaray bir şey yapmıyor. Kimseyi almayacak.' diye düşünmesin."

Transfer süreçlerinde çok farklı gelişmeler yaşanabileceğine değinen 52 yaşındaki teknik adam, "İlgilendiğiniz futbolcu bir anda iyi oynayabiliyor. Bir maç 2 gol atıyor, sonrasında asist yapıyor. Takımının vermeye yakın olan oyuncuların performansının artmasıyla görüşmelerin gidişatının değiştiği anlar yaşanabiliyor. Devre arasında hiç transfer yapmayan takımlar da var ya da son gün transferi yapılan yerler var. Görüştüğümüz, haber beklediğimiz oyuncular ve kulüpler var. Kadromuza katkı sağlayacak bir oyuncu olursa transferi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Özel oyuncular karşınıza çıkınca karar değiştirebiliyorsunuz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper transferi düşünmemelerine rağmen önlerine çıkacak fırsatlara göre hareket edeceklerini dile getirdi.

Avrupa listesinde 3 değişiklik yapabildiklerini hatırlatan Buruk, "Transfer önemli. Şu an Avrupa'ya 3 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı oyuncu sayısında biri genç kriterlerine uyan 2 boşluğumuz var. Bize katkı sağlayacak oyuncu olursa karar vereceğiz. Oynayan iki stoperimiz var. Lemina, Kaan ve Arda'yı kullanıyoruz. Singo'nun sakatlıktan çıkması ve yakın zamanda sahaya dönmesi halinde bir stoper, bir de sağ bek kazanmış olacağız. Singo'yu 2 oyuncu kaybetmiş gibi düşünüyorum. Kendisini 2 aydır oynatamıyorum. Oraya da bir oyuncu düşündük ama önceliklerimiz var. Transferin son günlerinden bir oyuncu kadromuza katmak için uğraşıyoruz. Ancak farklı bir şey çıkabilir. Santrfor almayı düşünmüyorduk ama Osimhen çıkınca hemen aldık. Bazen özel oyuncular karşınıza çıkınca karar değiştirebiliyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

"Hangi oyuncuyu sorsak 15 milyondan başlıyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transferde bonservis bedellerinin çok yükseldiğini söyledi.

Okan Buruk, sezon başında finansal yükümlülüklerden dolayı derin ve geniş bir kadro kurmadıklarını vurgulayarak, "Kasım ayına kadar derin ve geniş kadro konusunu konuşmadık. Hiç, 'Keşke daha kalabalık bir kadromuz olsaydı.' demedik. Ancak sakatlıkların başladığın, cezaların arka arkaya geldiği kasımdan sonra, 'Keşke kadromuz daha güçlü olsaydı.' dedik. İlk yarı fikstür daha fazla oluyor. Bugün 32. resmi maça çıktık. Milli takımlardaki maçları da katarsak 38 maça çıkan oyuncumuz var. Kalabalık bir kadronun bir yandan da finansal yükümlülükleri var. Yaz döneminde inanılmaz bir para harcadık. Tek başına Osimhen'e ödenen parayla bir takım kurabilirdiniz. Oyuncu fiyatları da çok yükseldi. Hangi oyuncuyu sorsak 15 milyondan başlıyor. Oyuncu fiyatlarının yükselişini de göz önüne almamız lazım. Hangi oyuncuya elinizi atsanız 15-20 milyon avro istiyorlar. Bazen finansal zorunluluklardan dolayı kadronuzu geniş tutamıyorsunuz." diye konuştu.

"Icardi'nin burada devam etmesini istiyorum"

Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediğini kaydetti.

İtalya temsilcisi Juventus'tan teklif aldığı iddia edilen Icardi'nin durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Icardı bizim için önemli. Camia ve taraftarımız için çok değerli. Benim için çok özel bir futbolcu. Bütün oyuncularım çok değerli ve hepsini oynatmak istiyorum. Icardi, birçok maçta oynadı ve çok önemli goller attı. Tek santrforlu senaryoda bazı maçlarda Icardi'yi oynatamadım. Bu üzüntüyü her oyuncu için yaşıyorum ama Icardi için ayrı yaşıyorum. Bu benim için kolay değil. Ancak her şeyin üstünde olan Galatasaray var. Galatasaray markası, benim de oyuncuların da üstünde. Hepimiz, Galatasaray'a 1 dakika da olsa destek ve katkı vermemiz gerek. Ben de hoca olmasam da kalbimden geçen sevgiyi ve desteği vermek zorundayım. Bu oyuncularım için de geçerli. Kim ne kadar oynarsa oynasın her dakika önemli. Icardi'nin burada devam etmesini istiyorum. Ancak bana herhangi bir bilgi gelmedi. Kulübe bir teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. Devam ettiğimiz çok önemli bir yol var. Süper Lig'de şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bunun için de iyi oyunculara ihtiyacımız var. Bu süreçte de oyuncu vermeyi düşünmüyoruz."

Buruk, sakatlığı nedeniyle Kayserispor'a karşı mücadele edemeyen Leroy Sane'nin durumuyla ilgili, "Durumu gün gün takip edilecek. Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında olmayacak. Hafta sonu için oynayabilecek duruma gelip gelmeyeceğini takip edeceğiz. Juventus maçına kadar iyileşeceğini ve oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.