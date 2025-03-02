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Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabaka da 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Cimbom, bu sonuçla birlikte sahada 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

OKAN BURUK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti. Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

MAÇIN BAŞINDA SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Buruk, Maçın başında yaşanan bir pozisyon sonrası adeta çılgına döndü. Deneyimli teknik adam, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından hakem Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi. Yasin Özcan, karşılaşmanın ilk dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüştü. Yasin'e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmemesine sinirlenen Okan Buruk, tribünde oturduğu yerden kalkarak hakem Cihan Aydın'a yüklendi.

OSIMHEN PENALTIDAN ATTI

Victor Osimhen, Karşılaşmanın 10. dakikasındakaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Osimhen, kendisinin kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderen Nijeryalı golcü, Galatasaray'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

KASIMPAŞA PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 37. dakikasında ise Kasımpaşa penaltı bekledi. Kasımpaşalı Fall, orta alandan sağ kanata topla ilerleyip ceza sahasına ortaladı. Nuno da Costa'nın ıskaladığı topu Brekalo aldı ve penaltı noktasının sağında Lemina'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR ile iletişimi sonrası devam kararı verdi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

SKORA DENGE GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, 52. dakikada beraberlik golünü buldu. Brekalo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Piatkowski, arka direkte topu kale alanına çevirdi. Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

Bu golle maça ortak olan Kasımpaşa 61. dakikada bulduğu golle öne geçti. Gökhan Gül, orta alanda topu Torreira'dan alıp rakip ceza sahasına hareketlenen Brekalo'ya aktardı. Brekalo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Savunmada Frankowski'ye çarpan top ağlara gitti. Böylelikle Kasımpaşa, 1-0 yenik durumdan 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

BU KEZ GALATASARAY YAKALADI

69. dakikada ise bu kez Galatasaray skoru eşitledi. Osimhen, rakip ceza sahasının sağında Rodrigues'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sara, ceza sahasına sert ortaladı. Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve bu kez Galatasaray skora dengeyi getirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

2 DAKİKA SONRA OSIMHEN SAHNEYE ÇIKTI

Takımının ilk golünü kaydeden Victor Osimhen, bu golde 2 dakikada sonra bir kez daha sahneye çıktı. Muslera'nın kalesinden ileriye uzun gönderdiği topta Piatkowski'yi aşan top Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı golcü, ceza sahasına girerek sağ ayak üstüyle vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu. Bu golle Galatasaray yeniden öne geçmeyi başardı.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

CUESTA GİRER GİRMEZ PENALTI YAPTIRDI: 3-3

Galatasaray'ın 80. dakikada oyuna giren stoperi Cuesta, ilk anlarında penaltıya sebebiyet verdi. Kasımpaşa cephesi, Kolombiyalı savunmacının 81. dakikada Can Keleş'e yaptığı müdahale sonrası penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonun monitörde izlemeye gitti ve sonrasında penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Haris Hajradinovic, fileleri sarsarak durumu 3-3'e getirdi. Bu gol, karşılaşmanın da sonucunu belirledi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

YİNE KASIMPAŞA'YA TAKILDI

Bu sonucun ardından Galatasaray 65, Kasımpaşa 32 puana yükseldi. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3 sona ermişti. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ile Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

GS puan kaybetti evet. Şimdi düşündüm fenev puan kaybeder mi diye sonra kendi kendime dedim ki " Yok yaaa ne puan kaybetmesi, puan kaybedeceği varsa bile Türk hakemi eliyle kazanıyorlar yine, örneğin geçen oynanan Rizespor maçı gibi 2-0 dan iki kırmızı vererek zorla çevirttiler " dedim kendi kendime. Yemin ediyorum o maçı izledikten sonra artık yüzde yüz böyle düşünmeye başladım. Eyüpspor, Konyaspor ve Trabzonspor la oynadıkları maçta hakemle puan almalarını saymıyorum bile.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Mal okan , batırdı takımı…

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Haber YorumlarıFatih:

Kayiplar hala devam ediyo ve okan hoca hala bir reaksiyon gosteremiyo oyunu okuyaniyo yaptigi degisiklikler yanlis kadro secimleri yuzunden kaybedilen puanlar kanatlar 2 aydir islemiyo osimen kendi basina biseyler yapmaya calisiyo simdi bizim gordugumu girmuyon mu hoca her mac ayni sorun devam ediyo bu oyunla sampiyon falan olamazsiniz yeter artik be

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Haber YorumlarıVeysel null:

Okan senin verdiğin şampiyonluk sözünün taaaaaa ............ Herif şampiyonluk sözü veriyor bir gün önce oynattırdığı leş oyuna bak.

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Haber YorumlarıMGk:

Kasımpaşa ya verilen komedi penaltıya bak. Şu penaltı ise her maç 20 tane penaltı olur.. Ali Koça helal olsun saha da alamadığını masa da aldı

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Hakemin kafasında su var. Penaltı vermezsem GS korumuş olurum. Canıma okurlar. Uyduruk alakasız pozisyonlarda penaltı verdi. O zaman ceza sahasında neler oluyor hepsi penaltı olsa en ufak itme çekme bile. Penaltı atışlarıyla maçı bitirirsin. Su lige çeki düzen verin artık

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Korkunun ecele faydası yok okan efendi, bu korkak ve kötü futbolla o 7 puan bir anda biter gerçeğiyle karşı karşıya kalırsın. Fatih Terimin yolundan hızla gidersen sonucunda da kaçıp gidersin. Kimse senin yaşattığın şampiyonluklara vesaireye de bakmaz. Icardi'siz bir hiç olduğunu kantıladın böylece...

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

6alatasaray neye şaşırıyor acaba bu zamana kadar hakemlerin desteğiyle geldiniz zaten. Yarışta hakemlerin desteğiyle tutunuyorsunuz neyi yadırgıyorsunuz??

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ben onu bunu bilmem ..fenerbahçe bugün kazansın şampiyon olma durumu çok yüksek bir orana gelir..cincon da hak etmediği 2. ligle avunur.. beşiktaş'ta harbiden 3. olur gibi..

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