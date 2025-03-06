Galatasaray'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu turda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın belli olur olmaz sarı-kırmızılı futbolculardan peş peşe paylaşım geldi.

YUNUS VE TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Galatasaraylı futbolculardan Yunus Akgün ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yaptığı eşleşme duyurusunu alıntılayarak kendi Instagram hesaplarının hikaye bölümünde paylaştı. Yunus paylaşımında sarı-kırmızı kalpler kullanırken, Uruguaylı futbolcu ise herhangi bir ifadeye yer vermedi.

Yunus ve Torreira'nın paylaşımları;