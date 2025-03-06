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Galatasaray'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Kura çekiminin hemen ardından sarı-kırmızılı futbolcular Yunus Akgün ve Lucas Torreira'dan eşleşme için peş peşe paylaşımlar geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu turda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın belli olur olmaz sarı-kırmızılı futbolculardan peş peşe paylaşım geldi.

YUNUS VE TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Galatasaraylı futbolculardan Yunus Akgün ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yaptığı eşleşme duyurusunu alıntılayarak kendi Instagram hesaplarının hikaye bölümünde paylaştı. Yunus paylaşımında sarı-kırmızı kalpler kullanırken, Uruguaylı futbolcu ise herhangi bir ifadeye yer vermedi.

Yunus ve Torreira'nın paylaşımları;

Galatasaray'ın yıldızları, kuapadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı

Galatasaray'ın yıldızları, kuapadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı

Galatasaray'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

yine yabancı hakem isteyecekler mi bakalım kuşlar ??????

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