Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın, Devrim Özkan'a aşkını ilan ettiği paylaşım olay oldu

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın adı aşk iddialarına karışmıştı. Sık sık birlikte partilerde ve kutlamalarda görüntülenen ikilinin arka arkaya yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle Torreira'nın, "Devrim Özkan'ı seviyorum" ifadelerini kullandığı paylaşımını daha sonra silmesi çok konuşuldu. Uruguaylı yıldız yaşananlardan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hesabının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını açıkladı.

Sezon başında Galatasaray'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı öne sürülüyordu. Partilerde sürekli yan yana fotoğraf veren ikilinin, yaptıkları son paylaşımlar olay oldu.

"HAYATIMDAKİ TEK ŞEY İŞİMDİR"

Devrim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." ifadelerini kullandı ve Torreira'yı takipten çıktı.

TORREIRA AŞKINI İLAN ETTİ

Galatasaray'ın yıldızı Torreira ise ilk önce, kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin olduğu bir paylaşım yaptı. Uruguaylı futbolcu ardından "Devrim Özkan'ı seviyorum" ifadelerini kullandığı bir paylaşım daha yaptı. Torreira, 2 gönderiyi de kısa süre içerisinde sildi.

"HESABIM HACKLENDİ"

Lucas Torreira daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın fotoğrafları: