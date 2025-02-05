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Galatasaray'ın yıldızı bilinçli kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Galatasaray'ın futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından bilinçli kart görme suçuyla PFDK'ye sevk edildi. Aynı zamanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından bilinçli kart görmesi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray ise; saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi.

TFF'NİN BİLEREK KART GÖRME KURALI

TFF'nin 37. maddesi 'bilinçli kart görme' üzerine ve kuralda şöyle deniyor: "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir."

İşte PFDK'den yapılan açıklamalar:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından başka müsabakaya ilişkin olarak yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "bilinçli kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU'nun 02.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Galatasaray'ın yıldızı bilinçli kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın yıldızı bilinçli kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Artık futbol federasyonunu UEFA'ya şikayet etme zamanı gelmedi mi görmüyor musunuz Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a karşı cephe alıyor UEFA'nın Okkalı tokadını yemeyi özlemiş Türkiye Futbol Federasyonu

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Haber Yorumlarısadece kadir:

El Nesryi de bilerek sarı kart yedi. formasını çıkartarak onu neden sevk edemediniz korkak fbpdk

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Haber YorumlarıVll. Murat:

sadece 1 kişi mi

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Haber YorumlarıHakan Ucar:

itibar zedelenmiş ha ha ha itibarınız kaldı mı ki

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Haber YorumlarıHakan Ucar:

ayıp olmuş federasyona karşı tek başına kart yemek

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

tff rezilliği

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Haber YorumlarıÇetin null:

Amatör maçlarda bile yapılıyor bu şike değil ki neyin hesabı yapılıyor anlamak zor faulün kasti olanı normal olanı mı var

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

o zaman FB nin tüm oyuncularını PFDK ya sevk etmeniz gerekir. Bu kadar taraflı olmak federasyona yakışmıyor

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