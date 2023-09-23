Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez takıma katkı vermek istiyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, takıma katkı yapmak için transfer olduğunu söyledi. Sanchez, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için çalışacaklarını belirtti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takıma katkı vermek için transfer olduğunu söyledi.

Sanchez, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya dahil edilen tecrübeli stoper, "Bugün 3 puan aldığımız için mutluyum. Günün sonunda kimin oynadığı değil, takımın kazanması önemli. Ancak buraya tabii ki beklemek için değil, oynamak için geldim. En iyi performansımı göstererek takıma katkı yapmak istiyorum." dedi.

Başakşehir mücadelesine iyi başladıklarını aktaran Sanchez, "İkinci yarı biraz oyundan düştük, kafa karışıklığı yaşadık, orta sahayı kaybettik. Bu sırada pozisyonlara girip golü buldular. Daha sonra özellikle son 20 dakikada toparlanıp oyunu tekrar kontrol etmeye başladık ve maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir maçta giyen Sanchez, "Buraya geldiğim ilk günden beri çok iyi karşılandım. Oyuncular arasındaki rekabet takıma olumlu yansıyacaktır. Herkes oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyor. Sadece biz savunma oyuncuları değil, hepimiz yüksek yoğunluktaki maçlara hazırız. Takımda yer alacak isimlere tabii ki teknik direktörümüz karar veriyor ama hepimiz takıma destek vermek için hazırız." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yorumu

Davinson Sanchez, İngiltere'nin Manchester United, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımıyla birlikte bulundukları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda tur atlamaya çalışacaklarını kaydetti.

İlk maçta 2-2 berabere kaldıkları Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu aktaran Kolombiyalı savunmacı, "Kopenhag, iyi ve bu organizasyonda tecrübeli bir takım. Galatasaray olarak sert takımlarından biri haline gelip, elimizden geldiğince fazla puan toplamayı hedefliyoruz. Çok zor bir grupta bulunuyoruz. Bayern Münih ve Manchester United bu turnuvanın eski şampiyonlarından. Kopenhag bu turnuvaya alışık bir takım. Biz de çok iyi bir takımız ve onlar için işleri elimizden geldiğince zorlaştıracağız. Puanları toplamak ve tur atlamak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.