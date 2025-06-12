Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan sosyal medya hesapları üzerinden akşam saatlerinde çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

GALATASARAY HESAP YÖNETİCİSİNDEN ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Sarı-kırmızılı hesaptan yapılan paylaşımda, Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?Sen de tarihe geçecek o anlara tanıklık etmek için Galatasaray YouTube Katıl'a üye ol! -Admin, Galatasaray Spor Kulübü' ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın sonuna 'Admin Galatasaray Spor Kulübü' ifadeleri kullanılarak Fenerbahçe resmi hesabı üzerinden Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı paylaşan Ali Koç'a göndermede bulunuldu. Bu paylaşım taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İşte o paylaşımlar;