Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
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Galatasaray, sosyal medya hesabından "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" açıklaması yaptı. Açıklama'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 1 gün önceki açıklamasına göndermede bulunularak paylaşımın sonunda "Admin Galatasaray Spor Kulübü'' ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan sosyal medya hesapları üzerinden akşam saatlerinde çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

GALATASARAY HESAP YÖNETİCİSİNDEN ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Sarı-kırmızılı hesaptan yapılan paylaşımda, Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?Sen de tarihe geçecek o anlara tanıklık etmek için Galatasaray YouTube Katıl'a üye ol! -Admin, Galatasaray Spor Kulübü' ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın sonuna 'Admin Galatasaray Spor Kulübü' ifadeleri kullanılarak Fenerbahçe resmi hesabı üzerinden Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı paylaşan Ali Koç'a göndermede bulunuldu. Bu paylaşım taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İşte o paylaşımlar;

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı yöneticisinden Ali Koç'a olay gönderme

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı yöneticisinden Ali Koç'a olay gönderme

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Ne alaka? Ben bi gönderme göremedim

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Haber YorumlarıJon snow:

Efsaneeeee

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