Galatasaray'ın Şampiyonluğu Berlin'de Kutlandı

Galatasaray'ın son lig maçında Konyaspor'u 3-2 yenerek şampiyon olması Almanya'nın başkenti Berlin'de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Berlinli Galatasaraylılar, maçın son düdüğüyle birlikte, başkentin en işlek caddelerinden Kurfürstendamm Caddesi'ne akın etti. Kutlamaya araçlarıyla gelenler burada trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Tarihi Gedchtniskirche Kilisesi'in önünde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, marşlarla, sloganlarla şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar kutlamayı abartıp meşale yakınca polis birkaç kez, anons yaparak meşale yakılmamasını, meşale yakmanın yasak olduğu duyurdu. Uyarılara aldırış etmeyen ve meşale yakmayan bazı taraftarlar gözaltına alındı. - BERLİN