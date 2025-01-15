Galatasaray'ın otizm yüzme takımı, adını tüm dünyaya duyurmak istiyor

Galatasaray'ın otizmli bireyler için kurduğu otizm yüzme takımı, adını hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda duyurmayı hedefliyor.

Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzücüsü Selin Zülal Önal ve Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı Antrenörü Erhan Yalınkılıç, AA muhabirine, otizm şubesinin amacını ve geleceğe ilişkin hedeflerini anlattı.

Türkiye'de otizmli bireyler için yüzme takımı kuran ilk spor kulübü olan Galatasaray, 6 sporcuyla başladığı şubede otizmli bireylerin hayata tutunmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"Ben başardım, siz de yapabilirsiniz"

Galatasaray'da yüzücü olmanın hayali olduğunu ve geçen yıl mayıs ayında takımdaki ilk sporcu olarak antrenmanlara başladığını belirten Önal, yüzmeyi çok sevdiğini, küçük yaşlardan beri içinde büyüdüğü suda kendini çok rahat hissettiğini ifade etti.

Bugünlere gelebilmek için hem otizmine karşı çok yoğun özel eğitimler aldığını hem de çok sevdiği yüzmeyi devam ettirebilmek için büyük fedakarlıklar yaptığına vurgu yapan Önal, "Uzun yıllardır sürekli ve yoğun özel eğitimler alıyor, bir yandan yüzmeye devam ediyordum. 2020'de boğazı yüzerek geçen ilk kadın otizmli yüzücü oldum. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu yarışlarına katıldım. Türkiye şampiyonu oldum ve elde ettiğim başarılar ile bu sene milli takıma seçildim. Ben başardım, siz de yapabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Önal, Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı bünyesinde çok önemli bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu, otizmliler için oluşturulan yüzme şubesinin hem bir farkındalık oluşturacağını, hem de otizmli bireylerin hayata daha sıkı bağlanmalarına vesile olacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"Yönetimimiz tarafından bir farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan otizm yüzme şubesinin ilk sporcularından biriyim. Elimden gelenin en iyisini yapıp hem ülkeme hem de kulübüme katıldığım yarışlardan kupa getirmeyi ve toplumla uyum becerilerimi daha da artırmayı, otizmlilere ilham olmayı hedefliyorum. Bu proje, spor yapma imkanı bulamayan yetenekli bireyler için hayata bağlanma yeri olacak. Sosyalleşme ve gelişimleri için onlara katkıda bulunacak."

Antrenör Yalınkılıç: "Çok önemli bir mesafeyi aştığımızı düşünüyorum"

Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı Antrenörü Erhan Yalınkılıç da, mayıs ayında yalnızca bir sporcu ile başladıkları takımda bugün 3 aday, 3 başlangıç seviyesinde sporcu ile yola devam ettiklerini belirtirken, haftanın 5 günü hem karada hem de havuzda antrenmanlar yaparak sporcuları müsabakalara hazırladıklarını, tüm bunları yaparken otizmli sporcuların günlük rutin ve düzenlerini bozmamak için titizlikle çalıştıklarını dile getirdi.

Yalınkılıç, otizmde su faktörünün hem rehabilitasyon hem de eğitim süreçlerinde sıklıkla kullanıldığını, bu nedenle başarılı sporcuların bu alanda çıkmasının kendilerini şaşırtmadığını, bu alanda çalışmalarına hız kazandırdıklarının altını çizerek "Otizmin içinde su çok önemli bir faktör." şeklinde konuştu.

Otizmli yüzme takımının amaçları arasında ulusal ve uluslararası başarı elde edebilecek sporculara yer açmak olduğuna da vurdu yapan Yalınkılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz henüz yolun başındayız ancak çok önemli bir mesafeyi aştığımızı düşünüyorum. Selin bu spora rehabilite amaçlı başlayıp daha sonradan temel teknik becerilerini alıp yarışma grubuna dahil oldu. Hem İstanbul Şampiyonası'nda hem de Türkiye Şampiyonası'nda dört tane altın, üç tane gümüş madalya alarak hem kulübümüzü hem de milli takımı temsil etmeye hak kazandı. Amacımız hem aday grupta hem de başlangıç grubunda Selin ve Selin'den daha fazla başarı elde edebileceğimiz Galatasaray Otizm Şubesi'nde ileriki seviyelerde bütün milli takımı oluşturabilecek, ulusal ve uluslararası başarı elde edebilecek sporcu kadrosunu oluşturmak."

Yöneticiler de çalışmalardan memnun

Galatasaray otizmli yüzme şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora ile Tanur Lara Yılmaz da Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı'nın sportif başarı hedefi olduğu gibi Türkiye'de otizme farkındalığı ve otizmlilerin hayata uyumunu artıracak bir proje olması nedeniyle oldukça önemli bir girişim olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Bora, projenin Türkiye'de bir otizmli yüzme takımının bir spor kulübü bünyesinde ilk kez faaliyet gösterdiğini ve bu şubeleşmenin gelecekte diğer kulüplere de örnek olmasını hedeflediklerini belirterek, "Asıl amacımız Galatasaray'ın bir ocak olarak, Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olarak o ruhu burada da ortaya koyup diğer bütün kulüplere örnek olmak. Çünkü otizm yüzme projesi aslında bir vizyon, bir ideal. Umuyoruz ki otizm yüzme ilerleyen yıllarda çok daha büyüyecek, çok daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

Otizm şubenin kuruluşunda yalnızca Selin'in sporcu olarak var olduğunu ancak bugün gelinen noktada büyük bir aile olma yolunda önemli adımların atıldığına vurgu yapan Bora, "Bizim için önemli olan şey şu; Biz Selin ile başladık. Selin, pırıl pırıl bir genç kadın. Milli takıma seçildi ve bizi çok gururlandırdı. Ama şimdi yeni sporcularımız var, yenilerimiz de olacak. Galatasaray Otizm Yüzme elbette ki madalya için çalışacak bu her yerde olduğu gibi burada da böyle olacak. Ancak bir yandan da otizmli bireylerin hayatta var olduklarını ortaya koyacak, başarılarla bu misyon perçinlenecek" şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz ise otizm şubenin, evrensel spor değerleri arasında yer alan eşitlik ve erişilebilirlik değerleri açısından önemli bir proje olduğuna vurgu yaparken, otizm şubenin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yapılan katkılara değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz yüzme otizm şubesini açarak, sporcuların spora erişilebilirliğini kolaylaştırmak ve aynı zamanda da fırsat eşitliği yaratmak adına önemli bir adım attık Bu süreçte en büyük teşekkürü, kararlılıkla yüzmeye devam eden sporcularımıza, ailelerine ve bu projeye destek veren yönetimimize borçluyuz. Galatasaray olarak da daha kapsayıcı bir spor dünyası inşa etmek ve her bireyin spora erişimini kolaylaştırabilmek, eşit fırsatlar sağlayabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."