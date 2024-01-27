Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bugünkü idmanını 2007-2009 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln ziyaret etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını iki sezon sarı-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Cassio Lincoln kenardan takip etti.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.