Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Çekiçler son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın hayatını kaybeden "Küçük Metin" lakaplı eski futbolcusu Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyeliği bulunan ve scout uzmanı olarak görev yapan Metin Çekiçler için Kuzguncuk Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Öğle vakti kılınan namaza Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Fatih Demircan, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, Hakan Balta, Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaray Futbol A Scouting ve Performans Analizi Yöneticisi Emre Utkucan ile futbol camiasından birçok kişi katıldı.

Çekiçler'in naaşı, cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.