Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, buradaki çalışmalarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Cullinan Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL