Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez (Dk. 86 Eyüp Aydın), Berkan Kutlu (Dk. 71 Tete), Kerem Demirbay (Dk. 46 Zaha), Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 81 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 71 Halil Dervişoğlu), İcardi

GAZİANTEP FK: Nita - Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sorescu, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim (Dk. 86 Mikel), Mbakata, Draguş (Dk. 73 İlker Karakaş), Markovic

GOLLER: Dk. 72 Zaha, Dk. 89 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ) - Dk. 29 Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk )

SARI KARTLAR: Berkan Kutlu ( Galatasaray ) - Draguş, Furkan Soyalp, Sorescu, Jevtovic, Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk )

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Gaziantep Fk'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 72'nci dakikada Zaha ve 89'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Gaziantep Fk'nın tek golü ise 29'uncu dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

4'üncü dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mertens geçti. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda top üst direkten dışarıya çıktı.

19'uncu dakikada Galatasaray atağında Icardi ile paslaşan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten hemen sonra aşırtma vuruşunda kaleci Nita topu kurtardı.

22'nci dakikada Gaziantep Fk'da orta alanda topla buluşan Draguş, sağ kanattaki Markovic'e pasını aktardı. Bu oyuncu topla kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdikten sonraki sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

29'uncu dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Furkan Soyalp, topu ceza sahası içerisine doğru havalandırdı. Gelen topu savunmada Sacnchez uzaklaştırdı ve meşin yuvarlak sol kanattaki Djilobodji'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Galatasaray'da ceza sahası yayının gerisinden Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

51'inci dakikada Galatasaray Mertens ile etkili geldi. Ceza sahası dışında Kaan Ayhan'dan gelen topla buluşan Torreira, ceza sahası içerisi sağ çaprazındaki Mertens'i gördü. Bu oyuncunun kontrolü sonrası şutunda topu kaleci Nita kornere çeldi.

57'nci dakikada sol kanatta Berkan Kutlu'dan pasını alan Mertens, rakibini geçerek ceza sahası içerisi sol çaprazına doğru topla hareketlendi. Bu oyuncunun topu sağına çekerek vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

72'nci dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ceza sahası içerisinde Icardi'den aldığı pasla topla buluşan Halil Dervişoğlu, pasını Zaha'ya aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

78'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası yayının sağ tarafında topla buluşan Tete, ceza sahası içerisindeki Icardi'yi gördü. Ceza sahası içinde Icardi'den tek pas alan Zaha, bekletmeden vurdu ve top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Havalanan topa Halil Dervişoğlu kafayla vurdu fakat topu kaleci Nita çeldi.

89'uncu dakikada Galatasaray farkı 1'e çıkardı. Sağ kanattan Nelsson'un ceza sahası içerisine çevirdiği topa Icardi göğsüyle kontrol ederek topu önüne aldı ve şutunu çekti. Fakat top savunmaya çarparak havalandı. Havalanan topa ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz'ın şutunda top ağlara gitti: 2-1.

90+3'üncü dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu, savunma arkasına sarkan Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bir süre sonra karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve golü geçersiz saydı.

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.