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Galatasaray-Fenerbahçe maçı yarıda kaldı, Galatasaraylı taraftarlar kutlama yaptı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar kentte kutlama yaptı.

Galatasaray'ın ilk dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçtiği maçın 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etmesiyle stattan ayrılan Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaptı.

Gönül verdikleri takımların flamalarını sallayan taraftarlar, halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu. Fenerbahçeli taraftarların da kutlamalarda yer alması dikkati çekerken, iki takımın taraftarlarının birlikte halay çekmeleri de renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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