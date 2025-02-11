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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı. 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı. Böylelikle 25. haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de belli oldu.

DEV DERBİ 24 ŞUBAT'TA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.

25-26 VE 27. HAFTANIN PROGRAMLARI

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErdal Suna:

Hayirli olsun sans galasaraydan yani olsun ins

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Haber Yorumlarıhasan durmuş:

pazartesi derbimi olur ya

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

Fbtff iş basinsa ama inşallah kazanacaZ

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Bir cumhuriyet altınının fiyatı asgari ücreti geçmişse ve biz hala maç konuşuyor, maça gidiyorsak, gündemimiz maçsa başımıza ne gelse müstahaktır bize...

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenev in sakatları iyileşsin diye normal tarihten daha ileriye ertelemişler. Bu nasıl bir destek yaaa. Her şekilde destek vermeyi biliyorlar bir şekilde feneve. Tebrik ediyoruz TFF yi gerçekten febe için çok sıkı çalışıyor...

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Haber YorumlarıOrhan Erdoğan:

vay anasıns ne büyük bir karar TFF TFF TFF

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

saatini de öğlen 2-3 gibi yapsaydınız

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Haber Yorumları7x8kqwz9bh:

Fenerasyon gene is basinda…

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Haber YorumlarıOsman Özdemir:

fener istedig‘ini aldı bravo tff

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Haber Yorumlarısaim emirler:

Fanatizmi o kadar abarttılar ki ölenler yaralananlar falan olmasa bari tribünlerde sokaklarda

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