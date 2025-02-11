Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı. Böylelikle 25. haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de belli oldu.

DEV DERBİ 24 ŞUBAT'TA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.

25-26 VE 27. HAFTANIN PROGRAMLARI