Galatasaray, Devler Ligi'nde perdeyi Sporting maçıyla açıyor

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında yarın akşam Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.

Rakibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki 170'inci, Avrupa kupalarındaki ise 341'inci mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk Avrupa sınavı olan Lizbon deplasmanından galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor.

SPORTING İLE İLK KEZ RAKİP

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele, aynı zamanda Galatasaray'ın 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi serüveninin ilk maçı olacak.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 9 MAÇ OYNADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, Benfica ile 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Braga ile oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Porto karşısında ise çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

DEVLER LİGİ'NDE DIŞ SAHADA SON 30 MAÇTA 5 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (gruplar, lig aşaması ve elemeler sonrası turlar) dış sahada oynadığı son 30 maçta istediği sonuçları almakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonundan bu yana çıktığı söz konusu 30 deplasman müsabakasında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçteki dış saha galibiyetlerini Cluj (3-1 / 2012), Braga (2-1 / 2012), Schalke 04 (3-2 / 2013), Manchester United (3-2 / 2023) ve Ajax (3-0 / 2025) karşısında elde etti. Söz konusu 30 deplasman karşılaşmasının 16'sında rakip fileleri havalandıramayan sarı-kırmızılı ekip, kalesini ise yalnızca 2 müsabakada (Club Brugge 0-0 / 2019 ve Ajax 3-0 / 2025) gole kapatabildi.

GALATASARAY AÇILIŞ MAÇLARINDA ZORLANIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında oynadığı son 10 ilk hafta mücadelesinde sahadan yalnızca 1 galibiyetle ayrılabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 10 sezonluk periyotta sırasıyla; 2003-2004'te Juventus'a (2-1) yenildi, 2006-2007'de Bordeaux (0-0) ile berabere kaldı, 2012-2013'te Manchester United'a (1-0) ve 2013-2014'te Real Madrid'e (6-1) kaybetti. 2014-2015'te Anderlecht (1-1) ile berabere kalan Galatasaray, 2015-2016'da Atletico Madrid'e (2-0) mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini 2018-2019'da Lokomotiv Moskova'yı (3-0) yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020'de Club Brugge (0-0) ve 2023-2024'te Kopenhag (2-2) ile berabere kaldıktan sonra 2025-2026 sezonu açılışında ise Eintracht Frankfurt'a (5-1) mağlup oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 170'İNCİ KARŞILAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın 170'inci mücadelesine çıkacak. Galatasaray, turnuvanın modern formatı olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar çıktığı 134 maçta 34 galibiyet, 32 beraberlik ve 68 mağlubiyet alırken; 139 gol atıp kalesinde 230 gol yedi. Eski adı olan Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde ise 35 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı; rakip filelere 42 gol bırakıp kalesinde 53 gol gördü. Sporting mücadelesi, Galatasaray'ın Kupa 1 tarihindeki 170'inci randevusu olacak.

AVRUPA'DA 341'İNCİ MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 341'inci mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasındaki 340 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 468 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 518 gol gördü.

KUPA 1'DE 19'UNCU SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting mücadelesiyle birlikte 19'uncu sezonuna başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda ilk kez 1993-1994 sezonunda mücadele etti. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002 sezonlarında ikişer, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında birer ön eleme geçerek ana aşamada yer aldı. 2023-2024 sezonunda ise üç eleme turunu geçerek gruplara kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında eleme oynamadan organizasyonun ana aşamasında mücadele etti. 2025-2026 sezonunda başlayan lig etabında geçen sezon ilk kez yer alan Galatasaray, bu sezon da ikinci kez bu formatta mücadele edecek.

ORGANİZASYONLARA GÖRE AVRUPA KARNESİ

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki organizasyon bazlı detaylı performansı ise şu şekilde:

Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 maç, 12 galibiyet, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet (42 gol attı, 53 gol yedi)

UEFA Şampiyonlar Ligi (Ana Tablo): 134 maç, 34 galibiyet, 32 beraberlik, 68 mağlubiyet (139 gol attı, 230 gol yedi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 maç, 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet (75 gol attı, 38 gol yedi)

Kupa Galipleri Kupası: 32 maç, 12 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet (42 gol attı, 55 gol yedi)

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 104 maç, 40 galibiyet, 36 beraberlik, 28 mağlubiyet (168 gol attı, 141 gol yedi)

UEFA Süper Kupa: 1 maç, 1 galibiyet (2 gol attı, 1 gol yedi)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı