Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ"

Cimbom, "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" notuyla bir video paylaştı. Videoda Galatasaray'ın Avrupa'da yendiği takımları sembolize eden askerler ve teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular yer aldı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Söz konusu video özellikle sarı-kırmızlı taraftarlar tarafından beğeni, yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

MAÇ BİTİNCE ALİ SAMİ YEN PAYLAŞIMI

Öte yandan Cimbom'un maçın bitiş düdüğünün ardından skorbord'a sarı-kırmızılıların bir numaralı kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Samiyen'insözünün yansıması dikkatleri çekti. Tabeladaki "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" sözleri RAMS Park'taki taraftarlardan büyük alkış aldı.