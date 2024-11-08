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Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım

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Galatasaray, Tottenham galibiyeti sonrasında "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" notuyla bir video paylaştı. Söz konusu video, kısa sürede gündem oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ"

Cimbom, "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" notuyla bir video paylaştı. Videoda Galatasaray'ın Avrupa'da yendiği takımları sembolize eden askerler ve teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular yer aldı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Söz konusu video özellikle sarı-kırmızlı taraftarlar tarafından beğeni, yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

MAÇ BİTİNCE ALİ SAMİ YEN PAYLAŞIMI

Öte yandan Cimbom'un maçın bitiş düdüğünün ardından skorbord'a sarı-kırmızılıların bir numaralı kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Samiyen'insözünün yansıması dikkatleri çekti. Tabeladaki "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" sözleri RAMS Park'taki taraftarlardan büyük alkış aldı.

Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım

Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

Bu Tottenham zaferi hakem diye ağlayan bazı kuşlara sağlı sollu girsin. Galatasaray ın hakem desteğine ihtiyacı olmadığını hep gösterdik göstermeye de devam ediyoruz. Ağlaklara gelsin bu galibiyet. Kendileri de biliyorlar zaten GS nin çok üst düzey olduğunu ve GS a karşı hiçbir şey yapamayacaklarını ama işte ellerinden başka bir şey gelmiyor. Tek yapabilecekleri şey AĞLAYIP ZİRLAMAK. EH BİZE DÜŞEN DE EMZİK TAKMAK HAHAHAHAHA

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