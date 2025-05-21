Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
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Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray, sosyal medyadan bir video paylaşarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda bir drone'un iki yıldızı taşıdığı görülürken, "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" ifadeleri yazıldı.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitime iki hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25. kez bu başarıya ulaşarak 5. yıldızı armasına taktı.

FENERBAHÇE'YE YILDIZ GÖNDERMESİ

Şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam eden Galatasaray'da sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu.

Yapılan paylaşımda bir drone'un gökyüzünde iki yıldızı taşıdığı görüldü. Yapılan paylaşıma ise "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" ifadeleri yazıldı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Bu paylaşım, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, çok sayıda beğeni ve yorum alarak binlerce kez paylaşıldı. Öte yandan Sarı-lacivertli taraftar, bu göndermeye tepki gösterdi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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