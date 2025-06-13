Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov

Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov
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Galatasaray, Galata Kulesi'ne Şampiyonlar Ligi marşı eşliğinde Şampiyonlar Ligi logosunu, 5 yıldızı ve Leroy Sane'nin transfer videosunu yansıttı.

Süper Lig devi Galatasaray, yeni transferi 00:00'da Galata Kulesi'nde unutulmaz bir şova imza attı.

GALATA KULESİ'NDE 00:00'DA IŞIK ŞOV

Sarı-kırmızılılar, Galata Kulesi'ne yeni transferi Leroy Sane'nin görüntüsünü yansıttı. Galatasaray resmi hesabından yapılan yayında, Leroy Sane, 5 yıldız ve Şampiyonlar Ligi vurgusu yapıldı. Görüntülerin yansıdığı anda Şampiyonlar Ligi müziği bu anlara eşlik etti.

İşte o görüntüler;

Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov

Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov

Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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