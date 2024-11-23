Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasından Bodrum FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cimbom, böylelikle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6-2 gibi farklı kazandığı bir haftada 5 puanlık farkın kapanmasına izin vermedi.

GÖKHAN AKKAN SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirjen 23. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta sarı-kırmızılı futbolcu Metehan Baltacı ile çarpışan Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bir süre kendisini deneyen Gökhan, oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Diogo Sousa'ya bıraktı.

BODRUM FK 10 KİŞİ KALDI

Bodrum FK'da 21. dakikada Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ege Bilsel, 45. dakikada bu kez Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Öte yandan ev sahibi ekipte 45+3. dakikada sarı kart gören Samet Yalçın da cezalı duruma düştü.

BATSHUAYI GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Galatasaray, aradığı golü 54. dakikada buldu. İkinci yarının başında Metehan'ın yerine oyuna giren Michy Batshuayi, sol kanattan Mertens'in yaptığı ortada topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ZIYECH BOŞ KALEYE ATAMADI

Müsabakanın 63. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Hakim Ziyech, yalnızca 3 dakika sonra net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, yanında müsait durumda bulunan Ziyech'e pas verdi. Bomboş kaleyi karşısında gören Faslı futbolcu, topu üsten auta attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Galatasaray oldu.