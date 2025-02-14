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Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, 51. dakikada ikinci sarı-karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rövanş karşılaşması 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi tamamladığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

AZ ALKMAAR FRİKİKTEN ATTI

11. dakikada AZ Alkmaar'dan Parrot, ceza yayında Kaan Ayhan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve frikik kazandı. Pozisyonun ardından Kaan sarı kart görürdü.13. dakikada atışı kullanan Sven Mijnans, sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

SALLAI'DEN EFSANE GOL

Galatasaray, bu gole 7 dakika sonra yanıt verdi. Morata, ceza sahasının sağından penaltı noktasına yerden çevirdi. Barış Alper'in vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında ceza yayının gerisine düşen topta Sallai, sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı ve skor 1-1'e geldi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

EV SAHİBİ, PENALTI GOLÜYLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

AZ Alkmaar'ın 36. dakikada kullandığı serbest vuruşun devamında Barış Alper, ceza sahası içinde Maikuma'ya faul yaptı.Karşılaşmanın hakemi Pinheiro, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Parrot, penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, ilk yarınında sonucunu belirledi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

KAAN AYHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

AZ Alkmaar'ın ilk golü öncesinde sarı kart gören Kaan Ayhan, 51. dakikada, ceza sahasının solunda Lahdo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

FARK 2'YE ÇIKTI

Hollanda temsilcisi, Galatasaray 10 kişi kaldıktan 6 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Poku'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu penaltı noktasında kontrol eden Clasie, sağ ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı. Bu golle birlikte skor 3-1'e geldi.

WOLFE SKORU BELİRLEDİ

Ev sahibi takım, 66. dakikada bir gol daha buldu. Lahdo'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Parrot'un vuruşunda Muslera, sağına uzanarak topu kurtardı ancak seken topta Wolfe, fileleri havalandırdı ve AZ Alkmaar'ı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Galatasaray, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, ligde Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar ise rövanşa kadar başka bir karşılaşma oynamayacak.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıJokerAllame:

beni türk hakemlerine emanet edin:)

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Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıkadirzc:

tüh ya Türk hakem olmadan böyle olmadı ama neyse bir sonrakine Türk hakem çağırın yenersiniz ??

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Haber YorumlarıFurkan inci:

beni Türk hakemlerine emanet edin TD:Okan Buruk

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Okan 90 3 te yaptığın iki değişiklik ile tarihe geçtin 4-1 gerideyken buda senin ne kadar çapsız olduğunu gösteriyor demekki hakem tarafsız olunca olmuyor

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bu yenilginin asıl sebebi Türk hakemleridir. Bu oyunculara kart göstermezsen olmadık penaltılar verirsen Faulleri adaletli yapmazsan Elin Gevuru oğlu 4 te atar 5 te atar.

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıJokerAllame:

ohhhhhhhhhhhhh

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Şu anda kanallarda bu ağır mağlubiyete rağmen GS medyasının temsilcileri hemen durumu rehabilitasyon etmeye Gs'ı ayağa kaldırmaya çalışıyor. FB böyle bir mağlubiyet alsaydı yer yerinden oynamıştı.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Konuşanların biri bu takımdan 3 yedi. diğeri ön elemeye bile kalamadı. Ama çene bol

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Haber YorumlarıYusuf Çavuş:

Yırttılllll

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Barış Alper ile el ele tutuşup gidin, fatih terim olsa bu barış Alper değil ilk 11 e almak, top toplayicisi bile yapmazdı.

Yorum Beğen41
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