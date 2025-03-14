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Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti. 2 maç fazlası bulunan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında puan farkını 10'a çıkarttı. 3 golle yıldızlaşan Victor Osimhen ise Cimbom'da ilk kez hat-trick yaptı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmzılılar, Victor Osimhen'in yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

OKAN BURUK'A PLAKET

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi. Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Galatasaray'ın ilk golü 30. dakikada geldi. Davinson Sanchez, orta alanın sağında topu kazanıp Barış Alper Yılmaz'a yerden gönderdi. Barış Alper, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan Alvaro Morata'ya pasını aktardı. Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Arka direkte topla buluşan Osimhen, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, 45. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi. Pozisyonun ardından Galatasaraylı oyuncular hakem Ozan Ergün'e penaltı itirazlarında bulundu. Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet edildi. Pozisyonu inceleyen Ozan Ergün, Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek 43. dakikada penaltı noktasını işaret etti.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

PENALTIYI MORATA ATTI

Galatasaray'da penaltıda topun başına Morata geldi. İspanyol futbolcu, 45. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında 2-0 öne taşıdı. Tecrübeli golcü, böylelikle sarı-kırmızılılardaki ikinci lig golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

OSIMHEN YİNE SAHNEDE

Aslan'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ilk yarının sonunda bir kez daha sahneye çıktı. Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek ceza sahası sağından çizgiye indi ve arka direğe yerden çevirdi. Osimhen, topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluştur ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golünü kaydetti. Yıldız forvetin bu golüyle skoru 3-0'a getirirken ilk 45 dakikanın da skorunu belirledi.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

GALATASARAY'DA İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda da goller atmaya devam eden Osimhen, 52. dakikada bu kez Yunus Akgün'ün pasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı formayla ilk kez hat-trick yapmış oldu. Osimhen'in daha önce Napoli formasıyla 2 kez ligde hat-tricki . Böylelikle bu sayı 3'e yükseldi.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

Victor Osimhen'in Akedeniz ekibi karşısında bulduğu bu gollerin sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Osimhen'in Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'unun Nijeryalı golcüden gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Karşılaşma öncesinde ligde 18 golü bulunan RAMS Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek'in 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alan Nijeryalı golcü, yaptığı bu hat-trick ile ligdeki gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığında da zirveye oturdu.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

2 MAÇ FAZLASIYLA PUAN FARKI 10

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. Bu sonuçla puanını 71'e yükselten ve namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 2 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında puan farkını 10'a çıkardı. Cimbom, bir sonraki haftada Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. 33 puanda kalan Antalyaspor ise Antalya derbisinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Antalya'nın 2 penaltısı verilmedi

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Barış yilmaz bu gece süperdin keşke hep böyle olsan

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Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Salıncakçılar Galatasaray ı Tüpraş a gömeceklermiş öyle söylüyorlar. Galatasaray oyuncuları o stadınızı size dar etmezse yuh olsun o oyunculara. Yeter ki istekli oynasın GS, kimin güçlü olduğu belli. Yabancı hakem de gelsin hatta ikinci hakem de jk teknik direktörü solskjaer olsun ;) ;)

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

sadece yazıklar olsun gene galatasaraya verilen ve antalyasporun verilmeyen penaltıları yazık çok yazık galatasaray her mac penaltı ile başlar rakip takım oyundan düşer plan takır takır işliyor yazıklar olsun bu şikecilere utanmazlar

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Evet sıra depreme maruz kalan takımlardan haksız puan isteyen salıncakçıları yenmeye geldi sıra. ;) :)

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Galatasaray'ı durdurmak için ellerinden geleni yapacak Fenerbahçe ve onun uşağı TFf var. Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe maçında yabancı hakem istiyoruz paylaşımı yapalım. Yarattıkları algıyı başlarına yıkalım.

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