Galatasaray, 105 puana ulaşmak istiyor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, ligde kalan iki maçtan da galip ayrılarak 105 puana ulaşmak istediklerini söyledi.

Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 3-2 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rekorları kıra kıra lige devam ettiklerini belirten Öztürk, "Hedefimiz 105 puan. 105 puanı sadece şampiyonluk için söylemiyoruz. Şampiyonluğu garantileseydik de hedefimiz 105 puandı. Biz sadece şampiyonluk için yarışmıyoruz. Futbolun adaleti için de mücadele ediyoruz. Bu yüzden Fenerbahçe ve Konyaspor maçını kazanmayı planlıyoruz. Başkan Dursun Özbek ile biz 2 yıl üst üste şampiyonluk hedeflemiştik. Aynı yolda gidiyoruz. 25 Mayıs'ta Dursun başkanımız seçilirse, 5. yıldıza doğru devam edeceğiz. Az da olsa bugün hakem hataları oldu. İkinci golden önce Mertens'e yapılan faul atlandı. Olabilir. Kötü niyet olmadıkça sorun yok. Ligin aşağı tarafları da yangın yeri. Bu yüzden biz son maça kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında atmosfer çok iyi olacak"

Galatasaray taraftarlarının takımı sezon boyunca yalnız bırakmadığını belirten Öztürk, "Başından beri Okan (Buruk) hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz bu işe inandı. Fenerbahçe maçında atmosfer çok iyi olacak. Arzumuz kazanmak ama futbolda ne kadar iddialı konuşursanız konuşun, maç bitmeden sonuç belli olmuyor. O yüzden rakibe saygı duyacağız ve 90 dakikayı tamamlayacağız. Bizim için yarıştığımız diğer 19 takımın hakkını korumak da önemli." diye konuştu.

Keyifli bir maç oynandığını belirten Öztürk, "Küme düşecek bir takımla şampiyonluğa giden takım dişe diş mücadele etti. Futbolun güzelliği bu. Hiçbir şey kolay değil. Önümüzde iki tane zor 90 dakika bizi bekliyor. Okan Buruk'a ve oyunculara güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.