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Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

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Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımının 90+7'de kazandığı maçın ardından ilginç bir an yaşadı. Maçın galibiyet golünü atan Hamdallah, gol sevincini Terim'in yüzüne su fırlatarak kutladı. Terim'in gülerek tepki verdiği bu şakaya sert eleştiren Türk futbolseverler, Terim'e saygısızlık yapıldığını ve Türkiye'de olsa böyle bir şaka yaptırmayacağı yönünde binlerce yorum yaptı.

Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al-Riyadh'ı 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Al Shabab, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

TERİM'İN YÜZÜNE SU FIRLATTI

Golün ardından Hamdallah, teknik direktör Fatih Terim'i gafil avladı. Kulübede Fatih Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu bir anda Terim'in yüzüne fırlattı.

YORUM YAĞDI

İkili arasında bu hareketin ardından yaşanan gülüşmeler ekrana yansırken o anları izleyen Türk futbolseverler sosyal medyada Terim'e saygısızlık yapıldığını ve Türkiye'de olsa böyle bir hareketi gülerek karşılamayacağı yönünde binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Fatih terim saygıyı hak edecek bir insan olmadığı için sorun değil.

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıÜmit TV:

paranın gücü arabın kültürü

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

parator bozulmamaş gibi yaptı nafile kol gibi koydu

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıHasan Polat:

Birakin su serpmeyi, Terim olayi kücültmek icin elini kaldirip cak yapmak istedi, ona bile arkasini dönüp yürüdü. Hangisi Antrenör hangisi oyuncu

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHasan Basri Zavalsız:

Terim hoca özelinde Türkiye'yi aşağılamak istemiş. Terim hoca bunun altında kalmaz. Yazmıştır bir yere not olarak.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Belki de layık olduğu şekil budur

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıYasin doğru:

YA ALLAH AŞKINA YORUMLARA BAKIYORUMDA YOK ÖYLE YOK BÖYLE SİZEDE O KADAR PARA VERSELER SESİNİZ ÇIKARMI YA BU DEVİRDE HERŞEY PARA OLMUŞ MAALESEF

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Haber YorumlarıŞEVKET DURAK:

saygısızlık gelip elini öpeydi dünyada takdir alırdı

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Fatih terim adammıki adam gibi davranıp cvp versin, bi şekilde bir yerlere gelmiş şarlatan işte

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

ARAP dolar boynuna şakası yoktur :)

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