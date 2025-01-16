Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı
Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımının 90+7'de kazandığı maçın ardından ilginç bir an yaşadı. Maçın galibiyet golünü atan Hamdallah, gol sevincini Terim'in yüzüne su fırlatarak kutladı. Terim'in gülerek tepki verdiği bu şakaya sert eleştiren Türk futbolseverler, Terim'e saygısızlık yapıldığını ve Türkiye'de olsa böyle bir şaka yaptırmayacağı yönünde binlerce yorum yaptı.
Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al-Riyadh'ı 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Al Shabab, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
TERİM'İN YÜZÜNE SU FIRLATTI
Golün ardından Hamdallah, teknik direktör Fatih Terim'i gafil avladı. Kulübede Fatih Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu bir anda Terim'in yüzüne fırlattı.
YORUM YAĞDI
İkili arasında bu hareketin ardından yaşanan gülüşmeler ekrana yansırken o anları izleyen Türk futbolseverler sosyal medyada Terim'e saygısızlık yapıldığını ve Türkiye'de olsa böyle bir hareketi gülerek karşılamayacağı yönünde binlerce yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları;