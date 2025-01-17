Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda yendiği Fatih Terim ile öğrencisi Hamdallah arasında yaşananlar sosyal medyada olay olmuştu.

TERİM'İN YÜZÜNE SU FIRLATMIŞTI

Maçın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yapmıştı. Müsabaka esnasında Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçratmıştı. Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık vermişti.

PAYLAŞIM GELDİ

Bu şaka gündemden düşmezken Al Shabab, Fatih Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Baba ve oğul gibi" notunu düştü.

İşte o paylaşım;