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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

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Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda yendiği maçta gol atan Hamdallah, golün ardından Fatih Terim'in yüzüne su fırlatmıştı. Terim'e yapılan bu hareket kısa sürede büyük yankı uyandırıken, Al Shabab'ın sosyal medya hesabından tepkilere yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Kulüp, Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını "Baba ve oğul gibi" notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda yendiği Fatih Terim ile öğrencisi Hamdallah arasında yaşananlar sosyal medyada olay olmuştu.

TERİM'İN YÜZÜNE SU FIRLATMIŞTI

Maçın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yapmıştı. Müsabaka esnasında Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçratmıştı. Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık vermişti.

PAYLAŞIM GELDİ

Bu şaka gündemden düşmezken Al Shabab, Fatih Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Baba ve oğul gibi" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Futbolcunun yaptığı hareket tepki çekmişti! Al Shabab'tan Fatih Terim paylaşımı geldi

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Bizde bir laf vardır: Ne şamın şekeri ne arabın yüzü. Gerçi Arapperest akpli tayfa sever arabın parasıyla zekerini, onlara serbest.

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Haber Yorumlarıozkan arslan:

ey para sen neler yaptırıyorsun.

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Türkiyede yapılsadı zımPARAtörümüz ortalığı yakar yıkardı

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Haber Yorumlarıemre null:

ne olursa olsun yapilan saygısızlık herkesin icinde büyüğe bu yapılmaz hatta çocuga bile yapilmaz kıricidir bir ogul babasina boyle saygisizlik yapmaz peygamberimiz buyugune saygi göstermeyen bizden değildir buyurur heo yanlışlari yumusatma susleme yuzunden dunyada ahlak kalmadi edeb kalmadi

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

Aynen , neden abartılıyor

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Haber YorumlarıMülayim:

su gibi aziz ol demek istemiş:)))

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Haber YorumlarıA. Erol:

anlamı "Baba ve oğul gibi" değil... babasına bak oğlunu al...

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