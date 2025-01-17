Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda yendiği maçta gol atan Hamdallah, golün ardından Fatih Terim'in yüzüne su fırlatmıştı. Terim'e yapılan bu hareket kısa sürede büyük yankı uyandırıken, Al Shabab'ın sosyal medya hesabından tepkilere yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Kulüp, Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını "Baba ve oğul gibi" notuyla paylaştı.
Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda yendiği Fatih Terim ile öğrencisi Hamdallah arasında yaşananlar sosyal medyada olay olmuştu.
TERİM'İN YÜZÜNE SU FIRLATMIŞTI
Maçın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yapmıştı. Müsabaka esnasında Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçratmıştı. Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık vermişti.
PAYLAŞIM GELDİ
Bu şaka gündemden düşmezken Al Shabab, Fatih Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Baba ve oğul gibi" notunu düştü.
İşte o paylaşım;