Futbolcular ölümden döndü! Savaş alanına dönen mücadelede polisler devreye girdi
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Amatör Lig ekipleri arasında oynanan Gaziosmanpaşaspor- Beykoz 1908 Spor arasında oynanan maçta, kavga çıktı. Gaziosmanpaşalı taraftarlar sahaya girip futbolculara saldırdı. Olaylar çevik kuvvet polisini müdahalesiyle son buldu.
Süper Amatör Lig 5. Grup 15. Haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor İBB Bayrampaşa Stadı'nda dün sahaya çıktı. Ev sahibi ekip taraftarlarının rakip takım futbolcularına saldırdığı mücadele tatil edildi.
DEPLASMAN EKİBİ GOLÜ BULUNCA SAHA KARIŞTI
Mücadelenin 17'nci dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin, attığı gol ile takımın' 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ise saha bir anda karıştı. Tribünde takımlarına destek olan Gaziosmanpaşasporlu taraftarlar sahaya inerek rakip takımın futbolcularına saldırdı.
ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ
Teknik ekibin ve polislerin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi. Yaşanan olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlayan maç, tekrar kavga çıkmasının ardından tatil edildi. Saha dışına da yansıyan kavgada çevik kuvvet polisi, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti.