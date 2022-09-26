Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu, yarın yapılacak 6 maçla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu, yarın yapılacak 6 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: Yarın: 13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe) 14.30 Ankaraspor-Kepez Belediyespor (Osmanlı) 14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal) 15.00 Somaspor-Efeler 09 (Soma Atatürk) 15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası) 17.30 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk) 28 Eylül Çarşamba: 13.00 GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor (Kastamonu Gazi) 14.00 Adıyaman FK-Bartınspor (Adıyaman Atatürk) 14.00 Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor (Pazar İlçe) 14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor (Kırşehir Ahi) 14.30 Niğde Anadolu FK-Yomraspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi) 14.30 Ankara Demirspor-Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor) 14.30 Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Serik İsmail Ogan) 14.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz) 14.30 Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Özer Türk) 15.00 Uşakspor-Malatya Arguvanspor (Uşak 1 Eylül) 15.00 HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Zafer) 15.00 Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK (Mustafa Kemal Atatürk) 15.00 Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş) 15.00 Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Çatalca İzzettin) 15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nazilli İlçe) 15.00 Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare (Kırklareli Atatürk) 17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka (Şanlıurfa 11 Nisan) 20.00 Bursaspor-Boyabat 1868 (M. Fehmi Gerçeker) 29 Eylül Perşembe: 14.00 Diyarbekirspor-Kars 36 (Diyarbakır) 15.00 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası) 17.00 Menemen FK-Bigaspor (Menemen İlçe) 20.00 Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni) Spor Kaynak: AA / Süha Gür Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Kupası Derincespor Futbol Spor Haberler

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