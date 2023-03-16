Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.

Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.