Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberleri Stat: St. Jakob-ParkHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)Basel: Hitz, Lang, Pelmard, Frei, Kade (Dk. 69 Lopez), Novoa (Dk. 63 Ndoye), Burger, Xhaka (Dk. 63 Males), Amdouni, Zeqiri (Dk. 82 Nuhu), DioufTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Denswil, Hugo (Dk. Stat: St. Jakob-Park Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya) Basel : Hitz, Lang, Pelmard, Frei, Kade (Dk. 69 Lopez), Novoa (Dk. 63 Ndoye), Burger, Xhaka (Dk. 63 Males), Amdouni, Zeqiri (Dk. 82 Nuhu), Diouf Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Denswil, Hugo (Dk. 46 Peres), Larsen (Dk. 81 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Siopis (Dk. 60 Umut Bozok), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Gomez Goller: Dk. 13 Amdouni, Dk. 76 Zeqiri ( Basel ) Sarı kartlar: Dk. 15 Doğucan Haspolat, Dk. 29 Larsen (Trabzonspor) Dk. 59 Xhaka, Dk. 81 Zeqiri, Dk. 88 Ndoye ( Basel ) UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elendi. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, İsviçre deplasmanında aldığı 2 farklı mağlubiyetle bu sezon Avrupa'ya veda etti. 49. dakikada Trabzonspor'un Gomez'in düşürmesiyle kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından pozisyonun izlenmesiyle iptal edildi. 58. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza çizgisi önünde Trezeguet'in sert şutunda, top yan ağlarda kaldı. 61. dakikada Trabzonspor'un golü Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla, iptal edildi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top kaleci Hitz'in solundan filelere gitti. Ancak bu oyuncunun ofsayt olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı. 67. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, yakın mesafeden Umut Bozok'un sert kafa vuruşunda yere çarpan top yandan auta gitti. 68. dakikada Gomez'in pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Hitz topu kontrol etti. 76. dakikada Basel, farkı 2'ye yükseltti. Ceza alanı sol çaprazında Lopez'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu kontrol eden Zeqiri, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 90+4. dakikada Bartra'nın şutunda kaleci Hitz, sol tarafına doğru gelen topu çıkardı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak elendi. Spor Kaynak: AA / Selçuk Kılıç Antonio Mateu Lahoz İspanya Basel Spor Haberler

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