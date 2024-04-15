Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı: Galatasaray liderliğini sürdürdü, Beşiktaş'ta Santos ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti. Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Beş maçtır kazanamayan Beşiktaş'ta Santos ile yollar ayrıldı

Ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde son galibiyetini 27. hafta İstanbulspor karşısında alan siyah-beyazlılar, sonrasındaki 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollar ayrıldı.

VAR koltuğunda yabancı hakemler oturdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) atamasına başladı.

Federasyonun aldığı karar gereği bu haftadan itibaren sezon sonuna kadar kritik müsabakalarda yabancı VAR'lar görev yapacak.

Uygulamanın ilk haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde Portekizli Andre Narciso, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli Fabio Melo görev aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:

Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1

Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-Yılport Samsunspor: 1-1

Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: 2-3

Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: 3-0

Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-4

Puan durumu

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 32 28 3 1 73 20 53 87 2.FENERBAHÇE 32 27 4 1 85 28 57 85 3.TRABZONSPOR 32 16 4 12 54 42 12 52 4.BEŞİKTAŞ 32 14 6 12 42 38 4 48 5.ÇAYKUR RİZESPOR 32 14 6 12 43 47 -4 48 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 32 13 7 12 42 38 4 46 7.KASIMPAŞA 32 13 7 12 55 57 -2 46 8.EMS YAPI SİVASSPOR 32 11 11 10 38 43 -5 44 9.BITEXEN ANTALYASPOR 32 10 12 10 36 37 -1 42 10.CORENDON ALANYASPOR 32 10 12 10 41 46 -5 42 11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 32 9 13 10 48 43 5 40 12.YILPORT SAMSUNSPOR 32 10 8 14 36 42 -6 38 13.MKE ANKARAGÜCÜ 32 8 13 11 40 41 -1 37 14.MONDİHOME KAYSERİSPOR 32 10 10 12 36 45 -9 37 15.TÜMOSAN KONYASPOR 32 8 12 12 34 45 -11 36 16.ATAKAŞ HATAYSPOR 32 7 12 13 36 44 -8 33 17.GAZİANTEP FK 32 8 7 17 35 50 -15 31 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 32 7 9 16 35 41 -6 30 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 32 7 9 16 36 64 -28 30 20.İSTANBULSPOR 32 4 7 21 25 59 -34 16

Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Gelecek haftanın müsabaka programı şu şekilde:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)