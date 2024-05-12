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Kasımpaşa, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

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Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Kamil ÇetinKasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Yasin Özcan, Fall, Ben Ouanes, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy, da CostaBitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Ömer Toprak (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Kamil Çetin

Kasımpaşa : Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Yasin Özcan, Fall, Ben Ouanes, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy, da Costa

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Ömer Toprak (Dk. 13 Gerxhaliu), Veysel Sarı, Güray Vural, Safuri, Kaluzinski, Saric, Larsson, Assombalonga

Goller: Dk. 16 Ngoy, Dk. 36 da Costa ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Özcan ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi 2-0 önde tamamladı.

10. dakikada Larsson'un pasıyla soldan hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.

16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Yeşilyurt Oğuzhan Çakır İlker Takpak Ömer Toprak Kamil Çetin Antalyaspor Aytaç Kara Kasımpaşa Futbol Spor Haberler

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