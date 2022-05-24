Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

20 Mayıs'ta sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Bodrumspor, rövanşta An Zentrum Bayburt Özil İdare'ye konuk oldu.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 37. dakikada Celal Dumanlı, 71. dakikada Burhan Eşer ve 80. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın golleriyle 3-0 kazanan Bodrumspor, adını finale yazdırdı.

Bodrumspor, finalde Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title