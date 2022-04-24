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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik ÖzkoçMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Trezeguet, GulbrandsenAtakaş Hatayspor: Mohamedi, Sadık Baş, Fatih Kurucuk,...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Sackey, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Lobzhanidze, Benzia, El Kaabi, Diouf

Sarı kart: Dk. 36 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayaspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

21. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hatayspor'da Onur Ergün'ün savunmada hatalı pasında Aleksic ceza sahasında topu kaptı. Aleksic'in sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada ev sahibi takımın atağında, sol kanatta Lima topla buluştu. Lima'nın penaltı noktası önüne yaptığı ortada Aleksic topa kafayı vurdu, kaleci Mohamedi sağına uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Başakşehir, Hatayspor, Fatih, Lima, Spor, Haberler

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