Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.
Ligde ilk iki sırada yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadele, 2-2 sona erdi. MKE Ankaragücü 60 puanla liderliğini sürdürdü, Ümraniyespor da 57 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 31. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: 3-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 2-2
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Adanaspor- Balıkesirspor : 3-1
Manisa FK-Yılport Samsunspor: 2-0
Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 2-4
NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor: 1-3
Bursaspor-Kocaelispor: 2-1
Eyüpspor-Altınordu: 2-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|18
|6
|6
|47
|25
|22
|60
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|30
|17
|6
|7
|50
|30
|20
|57
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|30
|17
|4
|9
|46
|25
|21
|55
|4.İSTANBULSPOR
|29
|15
|6
|8
|47
|31
|16
|51
|5.EYÜPSPOR
|30
|13
|11
|6
|46
|34
|12
|50
|6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|29
|13
|8
|8
|46
|34
|12
|47
|7.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|30
|12
|7
|11
|35
|35
|0
|43
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|29
|11
|9
|9
|45
|38
|7
|42
|9.ADANASPOR
|30
|11
|8
|11
|35
|31
|4
|41
|10.TUZLASPOR
|29
|10
|8
|11
|29
|31
|-2
|38
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|10
|8
|11
|36
|39
|-3
|38
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|11
|5
|13
|34
|42
|-8
|38
|13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|29
|9
|8
|12
|32
|36
|-4
|35
|14.NASADOGE MENEMENSPOR
|29
|8
|11
|10
|37
|47
|-10
|35
|15.ALTINORDU
|30
|11
|2
|17
|35
|53
|-18
|35
|16.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|29
|9
|6
|14
|33
|44
|-11
|33
|17.KOCAELİSPOR
|29
|9
|6
|14
|28
|40
|-12
|33
|18.BURSASPOR
|29
|8
|7
|14
|32
|43
|-11
|31
|19.BALIKESİRSPOR
|29
|3
|2
|24
|22
|57
|-35
|11
32. hafta
Ligde 32. haftanın maç programı şöyle:
15 Nisan Cuma:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Stadı henüz belli değil)
20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)
16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor (Eryaman)
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)