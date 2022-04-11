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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

AA - Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.

Ligde ilk iki sırada yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadele, 2-2 sona erdi. MKE Ankaragücü 60 puanla liderliğini sürdürdü, Ümraniyespor da 57 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 31. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 2-2

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Adanaspor- Balıkesirspor : 3-1

Manisa FK-Yılport Samsunspor: 2-0

Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 2-4

NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor: 1-3

Bursaspor-Kocaelispor: 2-1

Eyüpspor-Altınordu: 2-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ30186647252260
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR30176750302057
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR30174946252155
4.İSTANBULSPOR29156847311651
5.EYÜPSPOR301311646341250
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR29138846341247
7.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ30127113535043
8.YILPORT SAMSUNSPOR2911994538742
9.ADANASPOR30118113531441
10.TUZLASPOR29108112931-238
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ29108113639-338
12.GENÇLERBİRLİĞİ29115133442-838
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2998123236-435
14.NASADOGE MENEMENSPOR29811103747-1035
15.ALTINORDU30112173553-1835
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR2996143344-1133
17.KOCAELİSPOR2996142840-1233
18.BURSASPOR2987143243-1131
19.BALIKESİRSPOR2932242257-3511

32. hafta

Ligde 32. haftanın maç programı şöyle:

15 Nisan Cuma:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Stadı henüz belli değil)

20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)

16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor (Eryaman)

20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

AA / Hilmi Sever - Spor

Balıkesirspor, Spor Toto, Adanaspor, Futbol, Spor, Haberler

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