Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Ali Şansalan, Gökhan Memişoğlu, Burak CansızMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Dk. 65 Abdullah Durak), Şahverdi Çetin, Atakan Dama (Dk. 46 Zahid), Arif Emre Eren (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Dk. 65 Abdullah Durak), Şahverdi Çetin, Atakan Dama (Dk. 46 Zahid), Arif Emre Eren (Dk. 46 Eren Derdiyok), Chahechouhe (Dk. 80 Erdem Özgenç), Muhammed Yasir Karabay (Dk. 46 Ariyibi)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Hakan Bilgiç, Fethi Özer, Emin Bayram, Bülent Cevahir (Dk. 71 Abdurrahim Dursun), Abdurrahman Canlı (Dk. 85 Ali Keten), Tugay Kacar (Dk. 75 Novak), Roshi, Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Arda Köksal), Berk Yıldız (Dk. 85 Kasongo), Balaj

Goller: Dk. 14 Roshi, 90+1 Novak (Beypiliç Boluspor), Dk. 47 Zahid (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Roshi, Dk. 45+1 Fethi Özer, Dk. 54 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor), Dk. 45 Chahechouhe (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-1 yenildi.

Öte yandan Beypiliç Boluspor'lu futbolcular, Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü'nü kutlamak için, sarı-lacivertli oyuncuları sahaya çıkarken alkışladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mehmet Murat Uçar, Gökhan Memişoğlu, Abdullah Durak, Ali Şansalan, Spor, Haberler

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