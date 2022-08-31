- Futbol oynamak için karaya çıkıyorlar

Ada takımları futbol sahasına kavuşuyor

Heybeliada'da yapımı devam eden futbol sahası havadan görüntülendi

İSTANBUL - Heybeliada'da futbol maçlarının oynanabileceği sahanın yapım çalışmaları devam ediyor. Sahanın tamamlanmasıyla birlikte, maçlarını sürekli deplasmanda oynayan ada takımları artık kendi evlerinde maç yapabilecek. Öte yandan yapımı devam eden saha havadan görüntülendi.

Heybeliada'da denize yakın bir mesafede bulunan futbol sahasının yapım çalışmaları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yapımı süren sahanın tamamlanmasıyla Adalar ilçesi futbol sahasına kavuşacak. Maçlarını sürekli deplasmanda oynayan ada takımları da sahanın kullanıma açılmasıyla rakip takımları evinde ağırlayabilecek.

Saha hakkında bilgi veren AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, "Adalar'da su sporlarının yanı sıra spor kulüpleri de mevcut. Bunlardan bazıları, bunların yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacak olan Heybeliada Spor Kulübü, Kınalıada Spor Kulübü veya Büyükada'daki Adalar Spor Kulübü gibi futbol ağırlıklı olan spor kulüplerimiz mevcut. Ancak İstanbul'un ilçesi olan Adalar'ımızda normal, nizami şartlarda maçların yapılabileceği, antrenmanların yapılabileceği herhangi bir saha mevcut değil. Yani altyapıda eksikliğimiz var. Bu konuda 2 yıl evvel ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendinin, İl Gençlik Spor Müdürümüz Burhanettin Bey'in katkılarıyla buradaki sahanın normal nizami şartlara ulaştırılması için çok büyük bir çalışma var şu anda. Buradaki ölçüler genişletildi. Yetki devirleri ve arazi devirleri yapıldı ve inşallah burada da geçmişte nasıl Lefterler yetişmişse, Kasapoğulları yetişmişse, Uğur Kökenler yetişmişse inşallah ileride de kendi bünyemizde, mahalle kültüründen yetişecek ülkeye sporcu olarak hizmet verecek çocuklarımızı yetiştirmek için heyecanlıyız, gayretliyiz. Bir an evvel bu sahanın bitmesini, bugüne kadar bütün maçlarını deplasmanda oynayan Ada kulüplerinin artık buraya da misafir kabul edecek günlerimizi bekliyoruz. Çünkü eğer altyapınız varsa, sahanız varsa gerçekten sadece o ilçeden değil, başka ilçelerden de insanlar size bir teveccüh gösteriyor. Burada Ümraniyespor'u, Pendikspor'u örnek gösterebiliriz. Adalar'da bunlardan bir tanesi neden olmasın? Büyükada'da kapalı spor salonumuz yapılıyor, basketbol, voleybol üzerine. Yakında inşaat faaliyeti başlayacak. Akabinde de bu sahayla birlikte tamamen Adanın gençliğine, hanımlarına ve beylerine hizmet edebilen altyapıları gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Öte yandan, yapımına devam edilen futbol sahası drone ile havadan görüntülendi.