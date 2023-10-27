Futbol: Haftanın programı

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları oynanacak.

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 11'inci, TFF 3. Lig'e ise 8'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Ekim Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Hes İlaç Afyonspor-Karacabey Belediyespor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Diyarbakır)

14.00 Adıyaman FK-Bucaspor 1928 (Kahta İlçe)

14.00 Serik Belediyespor-Bursaspor (Titanic Mardan)

14.00 Kırşehir Futbol-Ankara Demirspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Altınordu (Karaelmas K. Köksal)

14.00 1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-Denizlispor (Soma Atatürk)

18.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)

19.00 Isparta 32-Karaman FK (Isparta Atatürk)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Küçükçekmece Sinop-Kırıkkalegücü (Bağcılar Mahmutbey)

14.00 Artvin Hopaspor-Aliağa Futbol (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Arguvan İlçe)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Karabük İdmanyurdu-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Edirnespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

19.00 52 Orduspor FK-Kepezspor (Yeni Ordu)

2. Grup

Yarın:

14.00 Efeler 09-TPAO Batman Petrolspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Turgutluspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Hacettepe 1945-Pazarspor (Osmanlı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Amasyaspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Kelkit İlçe)

19.00 Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor (Alsancak Mustafa Denizli)

3. Grup

Bugün:

14.00 Bayburt Özel İdare-Belediye Kütahyaspor (Bayburt Genç Osman)

Yarın:

14.00 Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970 (7 Ocak)

14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Fatsa İlçe)

14.00 1922 Konyaspor-Silivrispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor (Faruk Çelik)

19.00 Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

4. Grup

Yarın:

14.00 Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresi (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Orduspor 1967 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Çatalcaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Sebat Gençlikspor (Tarsus Şehir)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Güneş Holding Çankayaspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)