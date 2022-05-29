Avrupa'nın dev liginde en çok şampiyon olan takım küme düştü! Taraftar stadı ateşe verdi - Haberler

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Avrupa'nın dev liginde en çok şampiyon olan takım küme düştü! Taraftar stadı ateşe verdi

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Paris Saint-Germain ile birlikte Fransa Ligue 1'in en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne, play-out finalinde Auxerre'e mağlup olarak küme düştü. Karşılaşmanın ardından St. Etienne taraftarları stadı adeta ateşe verdi. Meşalelerle sahaya giren taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirirken, futbolcular soyunma odasına kendini zor attı.

Saint Etienne ile Auxerre, Fransa Ligue 1 play-out finalinde Geoffroy-Guichard Stadı'nda karşı karşıya geldi. Penaltıları uzayan mücadeleyi Auxerre kazanırken, küme düşen St. Etienne taraftarları sahaya girerek takımlarına tepki gösterdi.

1-1 biten ilk maçın rövanşında da normal süre 1-1 sona erdi. Auxerre'nin golü 51'de Hamza Sakhi'den gelirken, St. Ettiene'in beraberlik golü 76'da Mahdi Camara'dan geldi. Penaltılara uzayan mücadeleyi Auxerre kazanarak lige yükselirken, Saint Etienne küme düştü. Karşılaşmanın ardından yaşananlar ise yürekleri ağza getirdi.

Fransa 1. Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı küme düştü! Taraftar sahaya inip stadı ateşe verdiGörüntü: Beinsports

Fransa Ligue 1'in 10 şampiyonlukla Paris Saint-Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı St. Etienne'nin küme düşmesinin ardından taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Ellerindeki meşaleleri sağa sola fırlatan holiganlar stadı adeta ateşe verdi. Futbolcular canlarını kendilerini soyunma odasına atarak güçlükle kurtardı.

Fransa 1. Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı küme düştü! Taraftar sahaya inip stadı ateşe verdiGörüntü: Beinsports

Fransa 1. Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı küme düştü! Taraftar sahaya inip stadı ateşe verdiGörüntü: Beinsports

Avrupa'nın dev liginde en çok şampiyon olan takım küme düştü! Taraftar stadı ateşe verdiGörüntü: Beinsports

Maçın galibi Auxerre ise 2011-12 sezonunda düştüğü Ligue 1'e tam 10 yıl sonra geri dönmeyi başardı.

Fransa 1. Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı küme düştü! Taraftar sahaya inip stadı ateşe verdiGörüntü: Beinsports

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Saint Etienne Fransa Ligi Ligue 1 Spor Haberler

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