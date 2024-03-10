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Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu

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Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılan ve büyükler kategorisindeki sporcuların katıldığı organizasyonlar tamamlandı. Flöre Federasyon Kupası'nı kadınlarda Almıla Birçe Durukan, erkeklerde ise Mustafa Burak Çufadar kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılan ve büyükler kategorisindeki sporcuların katıldığı organizasyonlar tamamlandı.

Flöre Federasyon Kupası'nı kadınlarda Almıla Birçe Durukan, erkeklerde ise Mustafa Burak Çufadar kazandı.

Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Spor

Deniz Selin Ünlüdağ Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

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