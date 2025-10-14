Fişi 45 dakikada çektik! Adım adım Dünya Kupası'na gidiyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Ay-yıldızlılar, 4-1'lik net bir skorla kazandı.

MİLLİLER MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya milli takımımız adeta golle başladı ve 14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi.

MERİH DEMİRAL'DEN ŞIK BİR KAFA VE GOL

22. dakikada Türkiye, Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

YUNUS FARKI ÜÇE ÇIKARDI

35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün'un golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kenan Yıldız'ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

MERİH'TEN DUBLE GELDİ

Karşılaşmanın 52. dakikasında Merih Demiral, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü attı. Hakan Çalhanoğlu ile sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Merih Demiral kale önünde iyi yükselerek topu ağlara gönderdi.

GÜRCİSTAN GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 64. dakikasında Gürcistan, kalemize etkili geldi. Gelişen Gürcistan atağında ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, savunmadan sıyrılarak Uğurcan Çakır'a rağmen topu ağlarla buluşturdu. Skor 4-1 oldu.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF'LARINA GÖZ KIRPTIK

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı milli takımımız kazandı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, puanını 9'a yükseltti. Takipçimiz Gürcistan ise 3 puanda kaldı. Ay-yıldızılar, geride kalan maçlarda 1 puan alması ya da Gürcistan'ın iki maçından birinde puan kaybetmesi halinde Dünya Kupası play-off'larına kalmayı garantileyecek. Millilerimiz, kalan 2 maçında Bulgaristan ile iç sahada, İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.