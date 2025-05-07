Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Inter ile Barcelona ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada 2-0'dan muhteşem geri dönüş yapan Barcelona, İtalyan devine 4-3 mağlup oldu. Böylece Hakan Çalhanoğlu'lu Inter final biletini alan ilk takım oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan ilk takım Hakan Çalhanoğlu'lu Inter oldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU FİLELERİ HAVALANDIRDI
Maçın ilk yarısında Inter, Lautaro Martinez ve Hakan Çlahanoğlu'nun golleriyle 2-0 önde tamamlandı.
KATALANLARDAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Barcelona muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
Eric Garcia ve Dani Olmo'nun golleriyle beraberleriği sağlarken, 87 dakikada sahne alan Raphinha, Katalanları 3-2 öne geçirdi.
INTER 90+3'DE HAYAT BULDU
90+3'te Francesco Acerbi ise attığı golle skoru 3-3'e getirerek karşılaşmayı uzatmalara götürdü.
Uzatmalarda ise Davide Frattesi sahne alarak takımını 4-3 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmazken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde final biletini alan ilk takım oldu.
GÖZLER PSG-ARSENLA KARŞILAŞMASINDA
Öte yandan Inter'in rakibi bugün oynanacak olan PSG-Arsenal maçında belli olacak. Fransız ekip ilk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanarak büyük avantaj sağlamıştı.