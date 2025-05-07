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Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Inter ile Barcelona ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada 2-0'dan muhteşem geri dönüş yapan Barcelona, İtalyan devine 4-3 mağlup oldu. Böylece Hakan Çalhanoğlu'lu Inter final biletini alan ilk takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan ilk takım Hakan Çalhanoğlu'lu Inter oldu.

Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

HAKAN ÇALHANOĞLU FİLELERİ HAVALANDIRDI

Maçın ilk yarısında Inter, Lautaro Martinez ve Hakan Çlahanoğlu'nun golleriyle 2-0 önde tamamlandı.

Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

KATALANLARDAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Barcelona muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Eric Garcia ve Dani Olmo'nun golleriyle beraberleriği sağlarken, 87 dakikada sahne alan Raphinha, Katalanları 3-2 öne geçirdi.

Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

INTER 90+3'DE HAYAT BULDU

90+3'te Francesco Acerbi ise attığı golle skoru 3-3'e getirerek karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda ise Davide Frattesi sahne alarak takımını 4-3 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmazken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde final biletini alan ilk takım oldu.

GÖZLER PSG-ARSENLA KARŞILAŞMASINDA

Öte yandan Inter'in rakibi bugün oynanacak olan PSG-Arsenal maçında belli olacak. Fransız ekip ilk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanarak büyük avantaj sağlamıştı.

Haberler.com / Sergen Taban - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlex:

Maçı izledim, Türkiye Ligi sandığımız şey meğer mahalle arasında oynanan ama yorumcusu olan maçlarmış.

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Haber YorumlarıAs Ayd:

Hakan ve tüm arkadaşları iki maçtada sahada yok denecek kadar az oynadılar ama kazandılar maç kesinlikle Barcelona'nın hakkiydi taktik vs dinlemem kesinlikle Inter iki mactada asla seyir zevkini vermedi Barcelona baya iyi oynadı yüzde 72 ile bir sürü gol kacirdilar şans da yanında olmali

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