Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
Çin, Türkiye ve Hollanda olmak üzere 3 ayaktan oluşan 2025 Milletler Ligi'nde boy gösterecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 4 Haziran'da başlayacak turnuva için 30 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.
3 ayaktan oluşan 2025 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş kadrosu belli oldu.
GENİŞ KADRODA YER ALAN İSİMLER
30 kişilik geniş kadroda yer alan isimler şu şekilde;
ÇİN, TÜRKİYE VE HOLLANDA'DA DÜZENLENECEK
Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN FİKSTÜRÜ
Millilerimiz maç programı şu şekilde;
1.Hafta (Pekin, Çin)
- 4 Haziran: 07.30 Fransa-Türkiye
- 6 Haziran: 14.30 Türkiye-Tayland
- 7 Haziran: 11.00 Türkiye-Polonya
- 8 Haziran: 14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
- 18 Haziran: 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
- 19 Haziran: 19.30 Kanada-Türkiye
- 21 Haziran: 19.30 Güney Kore-Türkiye
- 22 Haziran: 19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
- 9 Temmuz: 21.30 Hollanda-Türkiye
- 11 Temmuz: 21.30 Çekya-Türkiye
- 12 Temmuz: 20.00 Türkiye-İtalya
- 13 Temmuz: 21.00 Sırbistan-Türkiye