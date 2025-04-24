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Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
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Çin, Türkiye ve Hollanda olmak üzere 3 ayaktan oluşan 2025 Milletler Ligi'nde boy gösterecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 4 Haziran'da başlayacak turnuva için 30 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.

3 ayaktan oluşan 2025 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş kadrosu belli oldu.

GENİŞ KADRODA YER ALAN İSİMLER

30 kişilik geniş kadroda yer alan isimler şu şekilde;

Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu

ÇİN, TÜRKİYE VE HOLLANDA'DA DÜZENLENECEK

Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN FİKSTÜRÜ

Millilerimiz maç programı şu şekilde;

1.Hafta (Pekin, Çin)

  • 4 Haziran: 07.30 Fransa-Türkiye
  • 6 Haziran: 14.30 Türkiye-Tayland
  • 7 Haziran: 11.00 Türkiye-Polonya
  • 8 Haziran: 14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

  • 18 Haziran: 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
  • 19 Haziran: 19.30 Kanada-Türkiye
  • 21 Haziran: 19.30 Güney Kore-Türkiye
  • 22 Haziran: 19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

  • 9 Temmuz: 21.30 Hollanda-Türkiye
  • 11 Temmuz: 21.30 Çekya-Türkiye
  • 12 Temmuz: 20.00 Türkiye-İtalya
  • 13 Temmuz: 21.00 Sırbistan-Türkiye
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sözde spor dalı , bildiğin kasap dükkanı..

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