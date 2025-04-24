Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu

3 ayaktan oluşan 2025 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş kadrosu belli oldu.

GENİŞ KADRODA YER ALAN İSİMLER

30 kişilik geniş kadroda yer alan isimler şu şekilde;

ÇİN, TÜRKİYE VE HOLLANDA'DA DÜZENLENECEK

Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN FİKSTÜRÜ

Millilerimiz maç programı şu şekilde;

1.Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran: 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran: 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran: 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran: 14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran: 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran: 19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran: 19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran: 19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)