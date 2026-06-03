2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: Fildişi Sahili

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Fildişi Sahili, bu turnuvada 4. kez boy gösterecek.

E Grubu'nda Almanya, Ekvador ve Curaçao'yla mücadele edecek Fildişi Sahili'nin kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Emerse Fae'nin yaptığı Fildişi Sahili, Afrika Elemeleri F Grubu'nu lider tamamladı.

Seyşeller, Gambiya, Gabon, Kenya ve Burundi'nin bulunduğu grupta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Fildişi Sahili, 26 puan topladı.

Çıktığı 10 maçta da kalesini gole kapatan Fildişi Sahili, bu maçlarda 25 kez fileleri havalandırdı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Fildişi Sahili-Seyşeller: 9-0

Gambiya- Fildişi Sahili : 0-2

Fildişi Sahili-Gabon: 1-0

Kenya- Fildişi Sahili : 0-0

Burundi- Fildişi Sahili : 0-1

Fildişi Sahili-Gambiya: 1-0

Fildişi Sahili-Burundi: 1-0

Gabon- Fildişi Sahili : 0-0

Seyşeller- Fildişi Sahili : 0-7

Fildişi Sahili-Kenya: 3-0

Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y Av P Fildişi Sahili 10 8 2 0 25 0 25 26 Gabon 10 8 1 1 22 9 13 25 Gambiya 10 4 1 5 27 18 9 13 Kenya 10 3 3 4 18 14 4 12 Burundi 10 3 1 6 13 13 0 10 Seyşeller 10 0 0 10 2 53 -51 0

Öne çıkan oyuncuları

Fildişi Sahili'nin güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler de yer alıyor. Galatasaray'da oynayan Wilfried Singo, Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'un file bekçisi Yahia Fofana, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin kadrosunda yer alıyor.

Bu futbolcular dışında Manchester United'ta oynayan Amad Diallo, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure, Nottingham Forest'ın orta sahası Ibrahim Sangare, takımın öne çıkan diğer isimleri.

Dünya Kupası geçmişi

Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası'na 3 kez katıldı.

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'na katılan Fildişi Sahili Milli Takımı, 3 turnuvada da gruptan çıkmayı başaramadı.

2006 yılında Arjantin ve Hollanda'nın ardından grubu 3. sırada tamamlayan Fildişi Sahili, 2010'da Brezilya ve Portekiz'i geçemeyerek grupta 3. oldu.

Son katıldığı 2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Yunanistan'ı geçemeyen Fildişi Sahili, bu turnuvada da grubunu 3. sırada bitirdi.

Katıldığı 3 Dünya Kupası'nda 9 maça çıkan Fildişi Sahili, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken 13 gol attı, 14 gol yedi.

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Alban Lafont (Panathinaikos), Mohamed Kone (Charleroi)

Defans: Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Wilfried Singo (Galatasaray), Evan Ndicka (Roma), Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Guela Doue (Strasbourg), Ousmane Diomande (Sporting Lizbon), Clement Akpa (Auxerre)

Orta saha: Franck Kessie (Al-Ahli), Jean Michael Seri (Maribor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Seko Fofana (Porto), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Parfait Guiagon (Charleroi)

Forvet: Nicolas Pepe (Villarreal), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Simon Adingra (Monaco), Evann Guessand (Crystal Palace), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (RB Leipzig), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice), Ange-Yoan Bonny (Inter)

Maç takvimi

Fildişi Sahili'nin 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

02.00 Fildişi Sahili-Ekvador (Philadelphia Stadı-Philadelphia)

20 Haziran Cumartesi:

23.00 Almanya-Fildişi Sahili (Toronto Stadı-Toronto)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Curaçao-Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı-Philadelphia)