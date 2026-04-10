FIFA Arena projesinin Türkiye etabının açılışı gerçekleştirildi

ÇOCUKLARIN sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesinin Türkiye etabının resmi açılışı gerçekleştirildi.

FIFA Arena projesi kapsamında Türkiye'de bugüne kadar başta 6 Şubat depreminden etkilenen bölgeler olmak üzere 11 adet sahanın yapımı tamamlandı. Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda tamamlanan 9'uncu sahanın açılışı bugün; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Eski TFF Başkanları Şenez Erzik, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın turnuvada başarılı olacağına inandığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Güzel bir proje için bir aradayız. Bugün gururluyuz. Gençler burada. Dünya Kupası maçlarını bekliyoruz. Maçların saatleri biraz kötü ama inşallah hepiniz maçları takip edeceksiniz. Hep beraber hazırız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımımızı tebrik ediyoruz. Gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok yakından takip ediyor. Dün Mersin'deydim. Çukurova Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'nı kazandı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda 8 bin seyirci vardı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde de pek çok başarıya imza attık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş statlarında, Olimpiyat Stadyumu'nda pek çok başarılı organizasyon gerçekleştirdik. Futbolu seven bir ülkeyiz. Güzel bir proje 'FIFA Arena.' Deprem bölgesinde yapılan 8 saha var. Türkiye'de sayı 60. Bulunduğumuz okul, bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilatı tarafından yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bin 984 halı saha yapıldı. Yapımı devam eden 850 saha var. Cumhurbaşkanımızın talimatı okul bahçelerine, mahallelere spor tesisi yapacaksınız. Dünya çapında FIFA tarafından bine yakın tesis yapılacak. Türkiye'de futbola hizmet eden bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsinin bir katkısı var. Çok şanslıyız. Sporu, futbolu iyi bilen, bütün maçları, branşları takip eden bir cumhurbaşkanımız var. Hep beraber Amerika'da gururlanacağız. 24 yıl sonra 2002'de Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen kupada yakalanan başarının daha iyisini yapacağız. Montella'ya teşekkür ediyoruz. İtalyanlar bizi destekliyor. Aynı zamanda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birlikte organize ediyoruz, beraber çalışıyoruz. Yine bu yıl çok meşgulüz. 2026 Avrupa Ligi finalini yapıyoruz, Beşiktaş Stadyumu'nda. 2027 yılında Konferans Ligi Finali'ni yapacağız. Pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiren Türkiye var. Milli takımımıza güveniyoruz, başarılar diliyoruz. Biz yolumuza devam edeceğiz, gençlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

INFANFITNO: TÜRKİYE'NİN YENİDEN DÜNYA KUPASI'NA KATILMASINDAN DA ÇOK MUTLULUK DUYUYORUM

Türkiye'nin yeniden Dünya Kupası'na katılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Türkiye Mili Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmasından dolayı sizleri tebrik ederim. Tüm ülkenizi gururlandırdınız, bu başarıyla aslında tüm dünyadaki futbol seven herkesi sevindirmiş oldunuz. Bu başarınızı görmekten çok mutluluk duydum. Şenes Erzik' de bir alkış almak istiyorum. Şenes Erzik birçok heyecan verici sayfalar yazmış, Türk futbolunun efsanelerindendir. Ama kendisi aynı zamanda birçok alanda benim mentörüm olmuştur. Kendisiyle çok güzel anılarımız oldu. Aynı zamanda TFF'nin geçmiş başkanlarına da teşekkür ediyorum. Çocuklar, gençler bugün herkes burada. Türk futbol topluluğunun burada olduğunu görmek çok güzel. İbrahim Bey'i de alkışlamalıyız bence. TFF Başkanı olarak Türkiye'yi yeniden Dünya Kupa'sına taşıma başarısı gösterdi. Ben bir İtalyan olarak Vincenzo Montella için de bir alkış göndermek istiyorum. Bugün elbette çok keyifli bir gün bizim için. 62 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. Ben artık günleri değil, dakikaları ve saniyeleri sayıyorum. Çok tarihi bir Dünya Kupası olacak. 48 takım mücadele edecek. Şu ana kadar düzenlenen en kapsayıcı Dünya Kupası olacak. Bu tip dünyayı bir arya getiren turnuvalara çok ihtiyacımız var. Eğer ki bir şehir, bir ülke varsa bu kültürü temsil eden, kıtaları temsil eden bir şehir varsa bu İstanbul, ülke varsa Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE 60 SAHA PLANLADIK AMA BELKİ 100 TANE DE OLABİLİR'

FIFA Arena projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde sahalar yaptıklarını, orada yaşayan çocuklara bir armağan vererek, yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını dile getiren Infantino, "Bugün burada bulunmamızın sebebi FIFA Arena projesi çerçevesinde sahamızın alışını gerçekleştirmek. FIFA'nın üyesi olan ülkelerde 100'den fazla stadyum açmayı istiyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 11 tanesi tamamlandı. Deprem bölgesine ufak da olsa bir katkı yapmayı, oradaki çocuklara bir futbol armağanı verip yüzlerini güldürmeyi amaçladık. Türkiye'de 60 saha planladık ama belki 100 tane de olabilir. Birlikte bunu da başarabiliriz. Eminim ki bu sahaların yapımında bize destek olacak ortakları da bulacağız. En önemlisi buradaki çocuklara bir fırsat tanımış oluyoruz, sağlıklı bir ortamda futbol oynamaları için. Bunun yanında çocuklar okula geldiğinde belki derslerden sıkıldıklarında sahayı görecekler ve mutlu olacaklar" dedi.

'DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK HATTA KAZANMAK HEPİMİZİN HAYALİ'

Her ülkenin hayalinin Dünya Kupası'nı kazanmak olduğuna dikkat çeken Infantino, "Futbol bizler gibi yetişkinlerin de bir araya geldiği bir yer. Hepimiz hayaller kuruyoruz. Hepimiz futbol yıldızı olmanın hayalini kuruyoruz. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler gibi olmak hepimizin hayali. Dünya Kupası'nda oynamak hatta kazanmak hepimizin hayali. Tabii ki bir ülke kazanacak Dünya Kupası'nı. Ben size kalpten teşekkür ediyorum. Siz aslında Dünya Kupası'nı her gün kazanıyorsunuz bu çocuklara bu imkanı sunup, yüzlerini güldürerek. Beni burada ağırladığını için tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman bana güvenebilirsiniz. Kalbim Türkiye ile atıyor. Sadece çok sevdiğim için değil, bunun başka sebepleri de var. Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Grup aşamasında 3 maç oynanacak ama eminim ki Türkiye bir sonraki turlarda birçok maç oynayacaktır. Finale gidecek takım 8 maç oynayacak. Umarım çok harika bir etkinlik olacak. 24 yıl sonra Türkiye'nin yeniden Dünya Kupası'na katılmasından da çok mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin böyle bir tarihi döneminde FIFA başkanı olmaktan da mutluluk duyuyorum. Türkiye hep bir futbol ülkesi" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: MİLLİ TAKIMIMIZ, BU BÜYÜK SAHNEDE BİR KEZ DAHA TARİH YAZACAKTIR

Dünya Kupası'nı başarı çıtasını yukarı çıkarmak için bir fırsat olarak gördüklerini belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bugün burada, FIFA'nın dünya genelinde başlattığı FIFA Arena projesinin ülkemizdeki değerli bir halkasının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Infantino'yu konuk ediyoruz. 62 gün sonra başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda da biz onun misafiri olacağız. Dünya Kupası'nı, başarı çıtamızı daha da yukarı taşımak için fırsat olarak görüyoruz. 2002'de olduğu gibi milli takımımız, bu büyük sahnede bir kez daha tarih yazacaktır. Futbolumuz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız ile gençlerimiz adına, projeyi hayata geçiren Sayın Başkan Infantino'nun şahsında tüm FIFA yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün sadece bir futbol sahası açmıyoruz. Hayalleri, umutları ve başarı hikayelerini de yeşertecek bir yuva açıyoruz. Bu ve benzeri yatırımlar, yarının rol modelleri ile yıldızlarının yetişmesi için zemin hazırlayacak. FIFA Arena projesi, geçen yıl FIFA Başkanı Infantino'nun duyurusuyla başladı. Gençlerin spora sürekli ve güvenli erişimini hedefleyen bu girişime şimdiye kadar 100 ülke katıldı. 2031 yılına kadar en az bin saha yapımını hedefleyen bu projede yer alan ilk federasyonlardan biri de biz olduk" diye konuştu.

'FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bugüne kadar Türkiye'de 6 Şubat depreminden etkilenen şehirler başta olmak üzere 11 saha yapımının tamamladığını belirten Hacıosmanoğlu, "Ülkemizde 60 FIFA Arena mini sahası yapılacak. Bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'nin altyapısını inşa ettiği bu sahalardan 11'i tamamlandı. İlk 8 saha, hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizde açıldı. O sahalar, çocuklarımıza spor yapma imkanı sunmanın yanı sıra, gençlerimizin güvenli buluşma noktaları oldu. Travmaların aşılmasına ve yaraların sarılmasına katkı sağladı. Tamamlanan iki sahamızı da kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Spor ülkesi olma yolunda, bu ve benzeri projelerle gençlerimizin spora erişimini artırmaya, futbolun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda açtığımız saha, sevgili gençlerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan bakanımıza, FIFA Başkanı Infantino'ya, ömrünü futbola adamış FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı