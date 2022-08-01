Almanya: 68-64 (U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Radomir Vojinovic (xx) (Karadağ), Ivor Matejek (xx) (Çekya), Alessandro Perciavalle (xx) (İtalya)TÜRKİYE: Tan Yıldızoğlu (xxx) 10, Eray Büyükcangaz (xx) 5, Kerem Konan (xxx) 21, Berke Büyüktuncel (xxx) 11, Samet Yiğitoğlu (xx) 6, Arda Sivas (xx) 3,... SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Radomir Vojinovic (xx) (Karadağ), Ivor Matejek (xx) (Çekya), Alessandro Perciavalle (xx) (İtalya) TÜRKİYE: Tan Yıldızoğlu (xxx) 10, Eray Büyükcangaz (xx) 5, Kerem Konan (xxx) 21, Berke Büyüktuncel (xxx) 11, Samet Yiğitoğlu (xx) 6, Arda Sivas (xx) 3, Karahan Efeoğlu (xx) 2, Özgür Cengiz (xx), Hamza Mestoğlu (xxx) 10, Efe Demirel (xx) ALMANYA: Machowski (xx) 6, Onyejiaka (xxx) 15, Brockhoff (xx) 16, Ndi, Grunloh (x) 4, Hartmann (x) 3, Nonfon (x) 2, Liedtke (x), Wulff (xx) 10, Schulte (xx) 8, Rapieque (x) 1'İNCİ PERİYOT: 14-21 İLK YARI: 39-39 3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-59 İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde B Grubu'nda Türkiye, Almanya'yı 68-64 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Almanya 21-14 galip tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta takımlar soyunma odasına 39-39 beraberlikle girdi. Millier, üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 yenik kapatsa da son çeyrekteki etkili oyunuyla salondan galibiyetle ayrıldı: 68-64. Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Karadağ Almanya Türkiye Spor Haberler

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