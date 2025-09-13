Haberler

Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 6-1'lik net bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta öne çıkan isimler arasında Fethiyespor'un Nurettin ve Samet'in golleri yer aldı.

Nesine 2.lig kırmızı grup takımlarından Fethiyespor evinde Yeni Malatyaspor karşısında ilk galibiyetini aldı. Lacivert beyazlılar, ligde son sırada bulunan ve-30 puana sahip Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Hatem Yarar, Mahmut Can Çilkız, Muhammet Cafer Algül

Fethiyespor: Hakan, Muhammed (Dk 80 Berat), Şahan, Serdarcan (dk 68 Serdar Ümit), Mehmet Kaan (Dk 46 Samet), Oğuz, Onur, Nurettin, Cihan (Dk 46 Uğur), Muhammet Raşit, Muhammet Enes (Dk 68 Ramazan)

Yeni Malatyaspor: Çınar, Eray, Muhammed Göktürk, Talha (dk 73 Kürşat), Ömer Çağrı (dk 65 Kemalcan), Mehmet Emin, Enes, Muhammet Emir (dk 65 Muhammed Mustafa), Ferhat, Miraç, Osman (Dk 82 Ahmet)

Sarı Kart: Dk 23 Muhammet Emir, Dk 76 Eray Şişman (Yeni Malatya)

Goller: Dk 2 Muhammet Göktürk (KK), Dk 8 Mehmet Kaan, Dk 51, Dk 71, Dk 77 Nurettin, Dk 63 Samet (Fethiyespor), Dk 84 Ferhat Canlı (Yeni Malatya) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
