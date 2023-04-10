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Fenerbahçeliler ayaklandı! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Fenerbahçeliler ayaklandı! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin maçın başında Willian Arao'nun attığı gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaşananlar isyan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 4. dakikada Willian Arao'nun attığı golle karşılaşmada öne geçti. Ancak gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Hakem Abdulkadir Bitigen, Samet Akaydın'ın hava topunda faul yaptığı gerekçesiyle Willian Arao'nun kaydettiği golü iptal etti.

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Pozisyonun faul olmadığını ifade eden Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki paylaşımları yaptı.

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttıGörüntü: beIN Sports

Beyaz Futbol programının ünlü sunucusu Ertem Şener bu pozisyon hakkında, "Arao'nun golü Brezilya'dan bile verilirdi. Ne faulü? Neyin faulü? Yazık. Tertemiz gol" paylaşımı yaptı.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Fenerbahçeliler ayaklandı! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Fenerbahçeliler ayaklandı! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Fenerbahçeliler ayakta! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Samet Akaydın Willian Arao Fenerbahçe Spor Haberler

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