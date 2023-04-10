Fenerbahçeliler ayaklandı! İptal edilen gol taraftarı çıldırttı
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Fenerbahçe'nin maçın başında Willian Arao'nun attığı gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaşananlar isyan etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 4. dakikada Willian Arao'nun attığı golle karşılaşmada öne geçti. Ancak gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
Hakem Abdulkadir Bitigen, Samet Akaydın'ın hava topunda faul yaptığı gerekçesiyle Willian Arao'nun kaydettiği golü iptal etti.
Pozisyonun faul olmadığını ifade eden Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki paylaşımları yaptı.
Beyaz Futbol programının ünlü sunucusu Ertem Şener bu pozisyon hakkında, "Arao'nun golü Brezilya'dan bile verilirdi. Ne faulü? Neyin faulü? Yazık. Tertemiz gol" paylaşımı yaptı.
İşte sosyal medyadaki tepkiler: